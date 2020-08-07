Наблюдатель: высокая явка на досрочном голосовании - показатель социальной ответственности избирателей

7 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Высокая явка могилевчан в период досрочного голосования свидетельствует о должной социальной ответственности избирателей и небезразличному отношению к будущему нашей страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился наблюдатель участка №122 Могилева Андрей Нелюбин, зарегистрированный от Могилевской областной организации профсоюза работников АПК.

"Особенность этой избирательной кампании - высокая явка людей уже на этапе досрочного голосования, - отметил собеседник. - По официальным данным ЦИК на 7 августа, в Могилевской области она составила более 26%. Радует, что наряду с избирателями среднего и пожилого возраста должную активность проявляет молодежь".

Андрей Нелюбин подчеркнул, что участок №122 расположен в административном корпусе Могилевского мясокомбината и насчитывает порядка 1,8 тыс. избирателей. Здесь созданы максимально благоприятные условия для голосования в соответствии с Избирательным кодексом. Помещение полностью соответствует необходимым санитарно-гигиеническим требованиям в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Все члены комиссии и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. В свою очередь пришедшие на участок избиратели могут не только продезинфицировать руки, но и получить при входе одноразовые маски.

"Впечатляет уровень организации работы участковой комиссии, - подчеркнул собеседник. - Слаженность и профессионализм позволяет комфортно и без задержек реализовать избирателям их гражданские права. В комиссию вошли знающие и ответственные люди, которые имеют многолетний опыт проведения выборов различного уровня. Каждый из них уверен, что порядок на избирательном участке и четкое соблюдение законодательства - залог проведения честных выборов".

Всего для наблюдения за ходом выборов избирательными комиссиями Могилевской области аккредитовано более 5,4 тыс. внутренних наблюдателей. Из их числа почти 1,35 тыс. - представители Федерации профсоюзов Беларуси.-0