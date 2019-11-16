Наблюдатель за мешающие работе комиссии действия сразу должен быть лишен аккредитации - эксперт

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатель ни коим образом не должен мешать работе комиссии, в противном случае он будет сразу же лишен аккредитации. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Иван Толкач.

Он подчеркнул, что наблюдатель - это прежде всего определенный статус, предполагающий помимо гарантии прав и обязанности. "Если говорить в общем, то наблюдатель должен следить за процессом выборов, а не вмешиваться в него. Если ему что-то непонятно, если он видит какие-то, с его точки зрения, нарушения или хочет что-то сфотографировать, он может подойти к комиссии, ее председателю и уточнить или спросить разрешения", - отметил Иван Толкач. Это нужно для того, чтобы наблюдатель своими действиями не мешал процессу голосования.

"Что же касается взаимодействия сторон наблюдатель - избиратель, то между ними вообще не может быть никаких контактов: наблюдатель не может задавать избирателям вопросы, помогать им в процессе осуществления процедуры голосования, оказывать какую-либо материальную, консультативную и прочую помощь, - пояснил представитель ЦИК. - Случаи, когда наблюдатель своими действиями мешает работе комиссии, - то, что мы видим во время текущей избирательной кампании: и агрессивная видеосъемка, и вопросы, и другие контакты с избирателями, когда наблюдатель пытается спровоцировать избирателя на какие-то действия, - недопустимы. За такое наблюдатель сразу лишается аккредитации". Причем наблюдатель лишается аккредитации как персональное лицо, а не как выдвиженец от какой-то партии или общественного объединения.

"Когда же несколько наблюдателей или доверенных лиц от одной политической силы ведут себя идентично, это наталкивает на определенные мысли", - добавил собеседник.-0-