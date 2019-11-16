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16 ноября 2019, 15:49

Наблюдателем не может быть человек, который нарушает Избирательный кодекс - мнение

Фото из архива
Фото из архива
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязанности наблюдателя четко прописаны в Избирательном кодексе, человек не может быть наблюдателем, если он не знает закон или нарушает его. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал наблюдатель от ФПБ заместитель председателя профсоюзного комитета Минского завода холодильников ЗАО "Атлант" Юрий Малько.

"Обязанности наблюдателя четко прописано в Избирательном кодексе. Главная задача - наблюдать. Если выявлены какие-то нарушения, то фиксировать их и сообщать об этом председателю комиссии: он лично отвечает за проведение выборов, за все, что происходит на избирательном участке. Наблюдатели не должны и не имеют права вмешиваться в процесс выборов. Уж тем более бегать по участку, пытаться самому что-то исправить - наблюдатель не судья. Все прописано в законе. Я считаю, человек не может идти в наблюдатели, если сам не знает избирательного законодательства и нарушает процесс", - сказал Юрий Малько.

Более того, продолжил он, наблюдатель не может даже оказать помощь или что-то подсказать избирателю: "Например, если пришел пожилой человек, и у него возникли какие-то вопросы, с которыми он не может разобраться, то наблюдатель не имеет права помогать. Только члены комиссии вправе подойти к гражданину и что-то объяснить".

Во время выборов в Палату представителей Юрий Малько наблюдает за избирательным участком №468, расположенным в гимназии №29 Минска. По его словам, голосование идет спокойно. "Народ активно голосует, приходит довольно много людей. По-моему, в основном молодежь и люди старше 40 лет. Больше всего людей было в первый день досрочного голосования. В остальные дни приходит примерно одинаковое количество. Разница только во времени: после рабочего дня и в обеденный перерыв все-таки избирателей больше", - рассказал он.

К слову, представитель ФПБ наблюдает за выборами не в первый раз, ранее он уже работал на выборах в местные Советы депутатов и на президентских выборах. "Это моя жизненная позиция, - подчеркнул он. - Я считаю, если ты хочешь жить в социальном, развитом государстве, то надо начинать в первую очередь с себя и принимать участие в значимых мероприятиях страны".

Всего в столице открыто 707 избирательных участков. На места в Палате представителей претендуют 114 человек.-0-

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