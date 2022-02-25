Наблюдатели: единичные жалобы избирателей есть, но их сложно назвать конструктивными

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единичные жалобы избирателей есть, но их сложно назвать объективными и конструктивными. Об этом БЕЛТА рассказали в общественном информационном центре по наблюдению за референдумом, который с первого дня досрочного голосования работает в Федерации профсоюзов Беларуси.

"Единичные случаи, когда граждане обращаются к комиссии с жалобами, есть. Другое дело их содержание. Для примера: одна из избирательниц в Минске пожаловалась, что помещение для голосования ей кажется недостаточно просторным. Кому-то не нравится цвет ручки или отсутствие развлекательной программы во время досрочного голосования. Очевидно, что эти претензии никаким образом не могут повлиять на проведение референдума", - рассказали в центре.

Еще один момент, о котором периодически рассказывают наблюдатели, - отсутствие некоторых избирателей в списках. "В основном это люди, которые регистрировались по месту жительства в самом начале года и просто не попали в списки, формировавшиеся заранее. Встречаются и технические ошибки. Это стандартные житейские вопросы, которые решаются оперативно. Достаточно предъявить паспорт с пропиской, и комиссия внесет избирателя в дополнительный список и выдаст бюллетень", - отметили специалисты центра.

Периодически также возникает вопрос, что на участках, расположенных в школах, паспорта проверяют прямо на входе в учреждение образования. "Это в первую очередь связано с тем, что в спальных районах в шаговой доступности может быть сразу несколько участков и избиратели периодически путают, к какому из них они относятся. У специалиста службы охраны есть список с номерами домов, относящихся к участку, и они могут сориентировать избирателя. Кроме того, это и вопрос безопасности, ведь это учреждения образования, где находятся дети", - рассказали в центре.

Что касается работы участков в четвертый день досрочного голосования, то наблюдатели по-прежнему отмечаются высокую явку граждан.-0-