Наблюдатели ФПБ: на участках для голосования праздничная атмосфера

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках для голосования на республиканском референдуме настоящая праздничная атмосфера, избиратели проявляют активность, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Так, на избирательном участке №40 в Марьиной Горке за 4 дня досрочного голосования явка составила 31,75%. Сегодня с самого утра люди продолжают активно идти в СШ №4, где расположен участок. "В фойе их встречает музыка, а завтра запланирован концерт с участием юных талантов, рассказала наблюдатель от Пуховичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Тамара Шпаковская. - Претензий к работе комиссии у меня нет. Удивила активность людей очень зрелого возраста: запомнились два избирателя 87 и 92 лет, которые сначала подали заявку на голосование на дому, а потом передумали и пришли голосовать на участок".

О создании праздничного настроения для участников референдума позаботились и в Жодино. На участке для голосования №4 в субботу избиратели делали свой выбор под музыкальное сопровождение. "Обстановка на участке доброжелательная, учтены противоэпидемические меры, оборудовано специальное место для голосования инвалидов-колясочников, слабовидящие граждане могут воспользоваться лупой. Члены комиссии работают профессионально и грамотно", - поделилась наблюдением представитель Жодинского городского объединения организаций профсоюзов Лидия Самусевич.

Наблюдатель отметила, то что сегодня звучит просто музыка в фойе, а завтра по просьбе избирателей будет организована целая культурная программа. Уже сегодня начали готовить выставку картин, запланированы мастер-классы по изготовлению сувениров от специалистов и от художественной школы и ТЦСОН, концерты с участием работников культуры и воспитанниц женской гимназии.-0-