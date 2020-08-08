8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели Минской области отмечают высокую явку в последний день досрочного голосования, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала Елена Рогова, наблюдатель на участке №22 города Крупки, по сравнению с первым днем досрочного голосования, в который она также дежурила на участке, избиратели шли значительно активнее.

"Сегодня у людей выходной, есть возможность в любое удобное для них время прийти на участок. И хочу отметить, что избиратели активно пользуются своим правом проголосовать досрочно. Активно шла молодежь, люди приходили семьями, приводили детей. Атмосфера на участке была очень доброжелательная и такой ее старались поддерживать все: и члены избирательной комиссии, и избиратели, и наблюдатели", - отметила Елена Рогова.

В Молодечно избиратели также пользовались своим правом досрочно принять участие в выборах и активно шли на участки для голосования.

"Участвуя в выборах, мы решаем будущее нашей страны, которую любим, и которой гордимся. Это большая ответственность для каждого. И я хочу сказать, что по людям видно, что они ощущают свою причастность к этому важному историческому моменту – выборам Президента. Избиратели активно приходили на участок с первого дня досрочного голосования. Сегодня, конечно, шли еще активнее, в том числе и молодые люди", - рассказала наблюдатель участка №30 города Молодечно Инна Карпец. -0-