Наблюдатели от БСЖ: люди приходят на участки семьями, они голосуют за будущее страны

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Представительницы Белорусского союза женщин Светлана Антончик и Алла Тронца на Славковском избирательном участке Несвижского района

отмечают, что голосование организовано и проходит на высоком уровне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителей БСЖ, замечаний по работе комиссии от наблюдателей и голосующих не поступает, регулярно проводятся эпидемиологические мероприятия.

"Люди приходят на участок в хорошем настроении. Приходят семьями. Родители, бабушки и дедушки голосуют за мирное и стабильное будущее своей страны. Опускать бюллетень в урну доверяют детям. И это очень символично. Ведь воспитание начинается с детства. Детям нужно на собственном примере показывать насколько важно участвовать в выборах и референдумах, в определении будущего своей страны", – подчеркнула Светлана Антончик.

Медведицкова Наталья - наблюдатель от объединенной организации БСЖ ОАО "Бобруйскагромаш" на участке №61 г. Бобруйск. Она рассказывает: "Голосование проходит достаточно активно. Голосующие общаются и с членами комиссии, и с наблюдателями, высказывают свою позицию, идут не для галочки и это радует. Им небезразлична судьба Беларуси и свое будущее. Вопросов практически не поступает, проблемных моментов не возникает вообще. Урна для голосования прозрачная и видно количество бюллетеней, она заполнена наполовину, и это подтверждает активность наших избирателей".-0-