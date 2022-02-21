Наблюдатели от МПА СНГ на референдуме проведут встречи в парламенте и ЦИК Беларуси

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ по приглашению Национального собрания Беларуси будет работать на референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

26 февраля наблюдатели планируют встретиться с руководством парламента и ЦИК Беларуси, а 27 февраля они будут вести мониторинг на избирательных участках в Минске и других населенных пунктах страны.

Возглавляет мониторинговую группу, в состав которой вошли парламентарии стран Содружества, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев. В наблюдении также примет участие генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-