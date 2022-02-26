Наблюдатели от СНГ: Беларусь идет своим путем, и это самое верное решение

26 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Руководство Витебской области встретилось с международными наблюдателями от СНГ, прибывшими на республиканский референдум по вопросу внесения дополнений и изменений в Конституцию Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдатели от СНГ прибыли накануне в Беларусь и встретились сегодня с представителями областной власти. Их задача на референдуме - узнать, как проходит кампания в Витебской области, поделиться своим опытом проведения подобных мероприятий, посмотреть на местах, как организована работа участковых комиссий, как соблюдается законодательство и права граждан. "Мы понимаем, что перед референдумом была проведена масштабная информационная кампания по разъяснению дополнений и изменений, которые предлагается внести в Основной закон. Беларусь в своем развитии идет своим путем, который считает правильным, и это единственно верное решение", - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Некоторые из международных наблюдателей вчера вечером успели побывать на участках для голосования и отметили высокую активность граждан. Так, в Витебском государственном медицинском университете к концу рабочей недели свой выбор сделали около 60% студентов. "Мы успели вчера побывать на 6-7 участках. Несмотря на вечер, активно шла на голосование молодежь. Для людей очень удобно, когда можно прямо после работы зайти на участок и оставить свой голос. Этот референдум важен не только для Беларуси, но и СНГ", - поделился заместитель директора департамента Исполнительного комитета СНГ Бекболот Маманов, который впервые выступает в качестве международного наблюдателя.

Председатель облисполкома Александр Субботин в беседе с членами международной миссии отметил, что такая активность граждан стала приятным сюрпризом и для представителей власти. "Активно идут на участки для голосования и молодежь, и пенсионеры, и целые семьи. Хочется верить, что сознание у людей поменялось, и они поняли, как важен голос каждого", - высказал свое мнение глава Витебской области.

Наблюдатели рассказали о новшествах, которые в последние годы внедряются в России и других странах, где им удалось побывать со своей миссией во время подобных кампаний. В пример привели Кыргызстан, где в этом году прошел такой же референдум по вопросу внесений изменений и дополнений в Конституцию страны. Там были широко использованы возможности электронного голосования. У всех жителей государства есть электронные паспорта, и регистрация на участках шла именно по ним. Для заполнения бюллетеней применялись ручки со специальными чернилами, которые могли распознавать считывающие устройства, через которые граждане пропускали листы. Цифровизация процесса голосования дала возможность быстрого подсчета: уже через четыре минуты после закрытия участков голоса подсчитывались автоматически, хотя после этого все равно для дополнительного контроля все бюллетени проверялись и голоса подсчитывались вручную. Такую автоматизированную систему сейчас апробируют в России в некоторых регионах и отмечают, что за ней будущее. Электронное голосование через специальное приложение позволяет также делать свой выбор из любой точки России, поэтому и такую систему будут активно внедрять.

В завершении встречи председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев также пригласил международных наблюдателей от СНГ приезжать в Витебскую область и после выполнения своей миссии, посещать достопримечательности областного центра и других городов, в том числе святые места в Полоцке.-0-