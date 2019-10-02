Наблюдатели от СНГ мониторят формирование участковых избирательных комиссий

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители миссии наблюдателей от СНГ промониторят формирование участковых избирательных комиссий во всех регионах страны. Об этом сегодня во время посещения Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва сообщил журналистам руководитель штаба миссии Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас завершается формирование участковых избирательных комиссий. В Гродненской области их будет 669, в течение ближайших дней пройдут организационные заседания, будут избраны председатели комиссий, их заместители, секретари комиссий. Начнется обустройство участков для голосования.

"Долгосрочные наблюдатели миссии выехали во все регионы страны для мониторинга формирования участковых избирательных комиссий, а также для ознакомления с ходом избирательной кампании", - отметил Виктор Гуминский. В планах наблюдателей посетить окружные комиссии в областном центре, в ряде районов области.

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе с 4 сентября. В ходе первого этапа избирательной кампании наблюдатели присутствовали при формировании Минской городской и областной избирательных комиссий, а также 37 окружных избирательных комиссий в Минске и Минской области, ознакомились с ходом кампании в регионах.

Виктор Гуминский отметил, что формирование миссии наблюдателей от СНГ продолжается. Предполагается, что в ее состав войдут около 400 наблюдателей (около 50 из них будут долгосрочными), представляющих государства СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ.

Планируется, что итоговое заявление по результатам выборов миссия сделает 18 ноября. "Деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. Оценки миссии базируются исключительно на основании собственного наблюдения, а также официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями", - подчеркнул Виктор Гуминский.

В Гродненской области в 13 окружных избирательных комиссиях зарегистрировано 44 инициативные группы. На 2 октября в окружные избирательные комиссии подано 11 комплектов документов. -0-