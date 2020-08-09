Наблюдатели от СНГ считают противоэпидемические меры на участках обоснованными

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимаемые на избирательных участках противоэпидемические меры являются обоснованными, а не надуманными ради препятствия волеизъявлению. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев на участке №42 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с 24 июля ведем наблюдение за ходом избирательного процесса. Посетили множество участков в регионах и Минске. Все они хорошо подготовлены: и агитационные материалы размещены, и удобные подходы к местам регистрации избирателей, к урнам, кабинах организованы. На всех избирательных участках есть наблюдатели. Да, в некоторых нет шторок в кабинках, в других есть. Но увидеть, как заполнил бюллетень избиратель, нельзя все равно. Так что считаем, что созданы все условия, чтобы обеспечить тайну голосования", - сказал он.

Касательно противоэпидемических мер он подчеркнул, что во многих странах СНГ вообще были отменены или перенесены выборы и референдумы. Сергей Лебедев считает предпринимаемые в Беларуси меры оправданными. "Наблюдатели от СНГ считают их обоснованными. Надо беречь людей, - сказал Сергей Лебедев. - Санитарные ограничения мы рассматриваем не как некое препятствие избирательному процессу".

То, что не все зарегистрированные наблюдатели могут попасть на участки, он прокомментировал следующим образом: "Мы видели, что рядом с участками сидят наблюдатели. И в ходе досрочного голосования тоже. В Несвиже, например. Там мне сказали, что есть график: когда у наблюдателя, который на участке, закончится срок присутствия там, на смену ему придут те, кто стоит за дверью. И сегодня нам сказали то же самое". Он также рассказал о своем общении с наблюдателями. Большинство отвечали, что голосование проходит спокойно. "Каких-то нарушений, фактов воспрепятствования избирательному процессу наши наблюдатели на этот момент не зафиксировали", - заключил он.

Председатель комиссии Михаил Мацкель рассказал, что явка на досрочном голосовании была достаточно высокой: из более чем 2,5 тыс. избирателей заранее свое волеизъявление сделали около 800. В условиях, когда нужно соблюдать меры социального дистанцирования, это помогает сохранять спокойную обстановку на участке. Чем реже членам избирательной комиссии приходится напоминать пришедшим на участок о соблюдении дистанции, тем меньше нервозности. "Как видите, у нас все меры соблюдаются, специально заготовлены одноразовые перчатки, стоят антисептики", - добавил Михаил Мацкель.

Основной день голосования на выборах Президента Беларуси проходит сегодня.-0-