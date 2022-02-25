Наблюдатели от ЦИК Узбекистана: референдум проходит открыто и гласно

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для международных наблюдателей созданы все условия для наблюдения за ходом проведения республиканского референдума, а сам референдум проходит открыто и гласно, заявили наблюдатели от ЦИК Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
Как сообщалось, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко сегодня встретился с коллегами из ЦИК Узбекистана, прибывшими в Беларусь в качестве международных наблюдателей на референдуме. Игорь Карпенко проинформировал коллег о ходе проведения референдума, проведенной подготовительной работе, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности на участках для голосования и организации голосования граждан, болеющих COVID-19.
Особый интерес коллеги из Узбекистана проявили к вопросу подготовительных мероприятий к референдуму. Игорь Карпенко рассказал о работе Конституционной комиссии, проведении всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений в Конституцию.-0-