9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели отмечают конструктивное взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала наблюдатель на участке №14 Слонима Наталья Сыантович, если и возникают какие-либо вопросы, то они решаются очень оперативно. "Я работала и в дни досрочного голосования, и сегодня. Нас на участке пять наблюдателей и у нас складывается полное понимание и конструктивное взаимодействие с участковой избирательной комиссией. По сути ведь это командная работа. Наша общая задача, чтобы весь процесс голосования прошел в правовом поле и с соблюдением всех норм избирательного законодательства", - отметила наблюдатель.

Вместе с тем некоторые наблюдатели неверно трактуют свои обязанности.

Только за первую половину дня основного голосования за нарушения, связанные с оскорблениями и угрозами членам комиссий, ведением опросов и агитацией, были лишены аккредитации порядка 40 наблюдателей.

Так, в Борисове на участке №47 одна из наблюдателей опрашивала избирателей на входе и выходе из участка, интересовалась, за кого граждане отдали свой голос. За данное нарушение решением комиссии наблюдатель была лишена аккредитации.-0-