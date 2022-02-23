Наблюдатели: упрекнуть комиссии не в чем

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упрекнуть комиссии не в чем. Так прокомментировали ход голосования в первую половину дня 23 февраля в общественном информационном центре по наблюдению за ходом референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как сообщают наблюдатели с участков, существенных претензий к организации голосования на местах нет. Вчера, по завершении первого дня досрочного голосования, на всех участках своевременно были вывешены протоколы с данными о явке. Утро второго дня досрочного голосования также началось в рабочем спокойном режиме. Все участки были открыты вовремя. Необходимые процедуры соблюдены.

Второй день подряд во всех регионах отмечается высокая явка граждан на участки. По мнению наблюдателей, это результат масштабной информационной и разъяснительной работы, встреч в трудовых коллективах, возможности лично принять участие в обсуждении изменений и дополнений в Основной закон страны.

Наблюдатели сообщают, что комиссии внимательно относятся к запросам граждан. Создаются соответствующие условия для комфортного голосования людей с ограниченными возможностями, организуется дополнительный транспорт для подвоза к участкам для голосования в сельской местности. Также голосование проходит с заботой о здоровье граждан: обрабатываются поверхности, регулярно проветриваются помещения, на местах есть все необходимые средства защиты.

Вместе с тем, как отмечают отдельные наблюдатели, то, что голосование проходит в спокойной режиме, видимо, по-прежнему вызывает раздражение у тех, кто пытается раскачать ситуацию нашей стране. Так, сегодня, зафиксированы случаи, когда на личные номера людей, задействованных в организации и проведении референдума, поступали звонки с иностранных номеров якобы от представителей правоохранительных органов с запросами предоставить какую-то дополнительную информацию о ходе голосования.

"Понятно, что эти фейковые запросы остались без ответа, - отметили в общественном информационном центре. - Тем более что вся информации о ходе голосования находится в открытом доступе".-0-