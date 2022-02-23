Наблюдатели: уже с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки. Об этом рассказывают наблюдатели с участков из разных регионов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

"Наш участок находится на территории учреждения образования. С самого открытия мы наблюдали активность молодежи. Избирательная комиссия также показывает компетентность во всех вопросах, все проходит в соответствии с требованиями законодательства, - рассказала наблюдатель на участке №1 Бобруйска Светлана Бобк. - Я считаю своим долгом принять участие в такой важной для страны кампании и полагаю, что бобруйчане и дальше будут активно приходить и голосовать".

Как отметила наблюдатель с участка №10 в агрогородке Ляды Минской области Ирина Змачинская, с самого утра на участке было достаточно многолюдно. "У нас несколько избирательных участков на небольшой агрогородок. С самого утра мы наблюдаем на них активность. Люди приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию и отдать голос за будущее Беларуси. Каждый хочет внести свой вклад. Уверена, что все пришедшие сегодня на избирательный участок понимают важность момента", - добавила она.-0-

Фото Александра Хитрова