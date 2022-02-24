Наблюдатели: возникают отдельные вопросы по голосованию не по месту регистрации

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первой половине дня 24 февраля в некоторых регионах отмечены случаи, когда граждане приходили на участки, где они не зарегистрированы, с желанием оставить свой голос. И это, пожалуй, единственные вопросы, которые возникали у избирателей в третий день досрочного голосования, рассказали БЕЛТА в общественном информационном центре по наблюдению за референдумом
"В основном это люди, у которых место работы и регистрации отличаются. Кто-то работает вахтовым методом, кто-то проживает у родственников и не имеет возможности проголосовать по месту регистрации, - отметили в информационном центре. - Но в каждом случае представители комиссий подробно и оперативно разъясняли людям необходимый порядок действий, установленный законодательством. В результате, как нас информируют наблюдатели, нерешенных вопросов по данной теме на сегодня не было".
В целом процесс голосования не вызывает нареканий. Отмечается активность избирателей во всех регионах. -0-