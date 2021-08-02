Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С официальным визитом в Беларусь прибыл первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских частей, Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.-0-

Фото Владимира Блинова, ИА "Ваяр"