Начальник УСК по Минску прокомментировал уголовные дела в отношении Антона Мотолько

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

В ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, предусмотренных статьями 342, 293, 130, 361 и 361-1 Уголовного кодекса.

"УСК по городу Минску в отношении гражданина Беларуси Мотолько вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем ранее озвученным преступлениям. Прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу. В Министерство внутренних дел направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного. В компетентные органы уже переданы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории нашей страны экстремистским, а в Министерство информации - просьба о принятии мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - отметил Сергей Паско.

Кроме этого, в настоящий момент следователи собирают и анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, а также других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Беларуси и ее национальной безопасности.

С начала акций протестов подразделениями УСК по городу Минску уже направлено в суд 182 уголовных дела о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. По этим уголовным делам выявлено более чем 290 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 210 лицам. Большинство из них были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.

Сергей Паско еще раз подчеркнул, что "все виновные будут установлены и привлечены к ответственности".-0-