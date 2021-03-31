Начальники генштабов ВС Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктора Гулевича с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества, среди которых: обеспечение функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", совместная подготовка военнослужащих двух стран. В частности, уточнены сроки и особенности функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России.-0-