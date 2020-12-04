Начало зимы в Minsk World: новоселья в ритме "Танго" и праздничные условия на недвижимость до Нового года!

Новоселья – каждую неделю! Под таким девизом провожают уходящий год в жилом комплексе Minsk World. И для тех, кто приобрел здесь недвижимость, это лучший новогодний подарок!

Первая неделя декабря в столичном комплексе прошла в ритме "Танго". Именно так называется новостройка, расположенная в квартале "Мировых танцев", которая сдана в эксплуатацию в начале зимы. Фасад с использованием ярких геометрических узоров солнечно-небесного цвета. А на нем – танцующая влюбленная пара. Названный в честь невероятно красивого танца, дом "Танго" призван дарить своим жителям вдохновляющие эмоции каждый день!

Дом "Танго" в квартале "Мировых танцев" предлагает своим новоселам все плюсы современной недвижимости

Яркий и стильный дизайн дома сразу поднимает настроение!

А что внутри? Дом построен с учетом всех стандартов комплекса Minsk World. В том числе и самых современных стандартов энергоэффективности, а это значит, что расходы на коммунальные услуги будут меньше. Жить в "Танго" будет приятно и комфортно! В каркасно-монолитном здании четыре секции высотой от 16 до 19 этажей и 358 квартир – свободной планировки, с панорамными окнами и остекленными лоджиями.

Остекленные лоджии и большие окна – это много солнца и света в квартирах!

Первый этаж – квартиры с собственными террасами и торговые помещения. В каждой из секций по два скоростных бесшумных лифта OTIS, включая грузовой, которые легко доставят на любую высоту. Подъезды сквозные, что позволяет выйти сразу как на улицу, так и во двор дома.

В каждой из четырех секций – свой подъезд с выходом во двор и на улицу

Радовать жителей "Танго" будет и гостеприимное светлое лобби со всеми удобствами: стойкой для консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой, местом для детских колясок. Такое просторное, что здесь действительно можно танцевать!

В дизайнерском лобби есть все удобства, включая зону отдыха и санитарную комнату

Система видеонаблюдения – для дополнительной безопасности жителей дома

Все продумано до мелочей, включая систему видеонаблюдения для дополнительной безопасности жителей дома. А вокруг – зеленая благоустроенная территория, с дорожками, уличным освещением, детскими площадками. Это высокий уровень столичной недвижимости!

У дома "Танго" уже проложены дорожки, есть уличное освещение – готовиться к новоселью будет удобно!

– Это новый район, и мне тут нравится! Рядом все необходимое, включая станцию метро. Строится бизнес-центр, торговый центр большой. Будет куда ходить за покупками, а в дальнейшем собираюсь в этом центре работать. Также понравилась возможность приобрести квартиру в рассрочку от застройщика. Постепенно выплачиваешь стоимость – это удобно! – поделился впечатлениями один из покупателей Талий Гаджиев.

Талий Гаджиев приобрел квартиру в доме "Танго" в беспроцентную рассрочку от застройщика

Выгодные условия стали одним из главных аргументов в пользу покупки и для минчанки Ольги, которая приобрела в доме "Танго" квартиру для своей дочки.

– Приобрели "евродвушку" в рассрочку. Понравилось, что не нужно вносить всю сумму сразу, можно оплачивать частями. И это красивый современный микрорайон, где каждый дом выглядит по-своему. Не стандартные панельки. Дочка сказала: мама, как будто в другом городе, где-то за границей. Привлекло и то, что комплекс находится близко к центру и метро. К тому же вложение в недвижимость считается одной из самых надежных и выгодных инвестиций. Пока дочка вырастет, можно сдавать в аренду и получать доход, – поделилась своим мнением покупательница.

В квартале "Мировых танцев" расположатся две школы с бассейнами, а рядом – детские сады

Большой плюс дома "Танго" – это его расположение! Квартал "Мировых танцев" находится в непосредственной близости к центру столицы, в границах улиц Аэродромная, Брилевская и Казинца. В шаговой доступности – станция метро "Ковальская Слобода" и остановки общественного транспорта. По наружному контуру квартала – удобные парковки.

В квартале "Мировые танцы" запроектированы безопасные детские площадки с ярким привлекательным дизайном, предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки с современным оборудованием.

Также здесь разместятся две школы с бассейнами, а на прилегающей к кварталу территории с южной стороны – два детских сада с бассейнами. Проектом предусмотрены объекты торговли, аптеки, предприятия общественного питания.

На безопасном расстоянии от парковки расположены современные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха

Прекрасным местом для отдыха и прогулок станут два исторически сложившихся сквера, бережно сохраненные и органично вписанные в застройку квартала "Мировых танцев".

В пешеходной доступности с южной стороны расположится большой парк – "зеленое сердце" комплекса Minsk World. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво и интересно!

Для любителей активного образа жизни вдоль всех улиц застройки запроектированы велодорожки, которые, к слову, свяжут и все кварталы комплекса Minsk World.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Не удивительно, что все дома в доме "Танго" уже раскуплены. Но если вам пришелся по душе квартал "Мировых танцев", обратите внимание на дом "Фламенко", продажи в котором стартовали совсем недавно. На старте – лучший выбор и цены!

Дом "Фламенко" создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей

Впрочем, в многофункциональном столичном комплексе Minsk World много привлекательных предложений!

Выбирайте дом в любом из строящихся кварталов: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев",, "Евразия", "Тропические острова"... А может быть, вы предпочтете легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, или полностью готовый квартал "Эмиратс"?

Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Как подчеркивает директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, долго ждать приобретенной квартиры не придется. Ведь возведение комплекса Minsk World ускоряется.

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров

– До конца декабря все намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей. В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и посмотреть на грандиозную стройку собственными глазами!

Комплекс Minsk World – самый масштабный проект жилищного строительства в Европе. Это красивый новый район столицы недалеко от центра, где будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

В зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр – это престижная работа, удобство ведения бизнеса, замечательный шопинг и самые приятные развлечения для всей семьи! Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Все это комплекс Minsk World!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Еще один приятный бонус: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои фантазии в реальность с настоящими профессионалами!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

А главное – до конца декабря приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно на невероятно выгодных условиях в беспроцентную длительную рассрочку от застройщика.

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж может быть примерно равен арендной плате, установившейся на рынке недвижимости Минска. При этом платить вы будете за собственное жилье!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· На 10 и 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственное участие – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Также до конца декабря в ряде домов столичного комплекса Minsk World действуют скидки до 20% на недвижимость для представителей системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также молодоженов.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Скидки, рассрочка и кредит! Новый год еще не наступил, а условия на недвижимость в комплексе Minsk World уже праздничные!

Успейте приобрести квартиры и коммерческие помещения в столице на лучших условиях в декабре!

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