Начался первый этап учения ОДКБ "Эшелон-2020"

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На территории России начался первый этап учения Организации договора о коллективной безопасности "Эшелон-2020", сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"В ходе первого этапа специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области специалисты приступили к развертыванию материально-технического района", - отметили в пресс-центре.

Специалисты оборонных ведомств государств - членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями материально-технического обеспечения Южного военного округа в полевых условиях выполнили нормативы восполнения расхода боеприпасов в районе ожидания, развертывания района массовой заправки техники в целях восполнения расхода горючего в ходе марша, развертывания банно-прачечного комбината с применением комплектов передвижной полевой прачечной (ППП-60) и передвижной полевой бани (ППБ-3), подвижного хлебозавода. На полигоне военнослужащие развернули полевой склад горючего (ПСГ-600) и приступили к заправке горючим транспорта, задействованного в учении.

"Совместно с подразделениями отдельного ремонтно-эвакуационного полка Южного военного округа развернули комплексный район ремонта и восстановления автомобильной и бронетанковой техники. Для осуществления оперативного подтверждения безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения специалисты материально-технического обеспечения подготовили к работе подвижную полевую ветеринарно-санитарную лабораторию", - рассказали в пресс-центре.

В учении принимают участие воинские контингенты государств - членов организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего привлекаются около 1 тыс. военнослужащих и порядка 250 единиц техники.-0-