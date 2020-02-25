Начался прием заявок на конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2020"

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на XVIII конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2020", сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации. Главная особенность премии 2020 года - вручение наград в номинациях "Блогосфера" и "Окружающая среда и зеленая энергия". Всего на конкурсе "Интернет-премия "ТИБО-2020" будет представлено 12 основных номинаций. Среди них - "Органы государственного управления" (три подноминации), "Образование и наука" (шесть), "Информационный ресурс" (четыре), "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы" (девять), "Промо-сайты и лэндинги" (две), "Интернет-магазины" (три), "Культура, развлечение, мероприятия" (шесть), "Спорт" (четыре), "Здоровье и медицина" (четыре), "Для детей и юношества" (две). Кроме того, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший по дизайну, содержанию и технологичности или присудить сайту специальный приз. На официальном сайте ИКТ-форума "ТИБО" создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Через него можно подать заявку на участие. Прием заявок продлится до 18 апреля. Во время конкурса "Интернет-премия "ТИБО" 21-22 мая запланирована конференция "byNet: Развитие национального сегмента интернета". По окончании первого дня конференции состоится награждение победителей и призеров "Интернет-премии "ТИБО-2020". В церемонии традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций. Организаторами конкурса являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО "Техника и коммуникации", Ассоциация предприятий онлайн-торговли. XXVII Международный ИКТ-форум "ТИБО" пройдет с 18 по 22 мая в "Минск-Арене". Конкурс "Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. За это время в нем приняли участие около 8 тыс. белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!