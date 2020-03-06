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Общество
06 марта 2020, 18:52

Начался прием заявок на Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера"

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на XVІ Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

К участию допускаются печатные СМИ, информагентства, сетевые издания, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

Нынешний конкурс "Золотая Литера" проводится для республиканских и областных печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики", "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики", "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания". Такие же номинации объявлены для областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий.

Подать заявки можно по персональным номинациям: "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший репортер областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия)", "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон)".

Гран-при будет вручен за "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" и "Лучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий". Будет определен также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Мининформа.

Основная цель конкурса "Золотая Литера" - всемерное содействие развитию печатных СМИ Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ.

Учредитель конкурса - Министерство информации Беларуси.-0-

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