22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался второй этап белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Во время него планируется отработать вопросы управления войсками (силами) при отражении вооруженной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.
Сегодня предусматривается работа сводной белорусско-российской тактической группы по освобождению гидротехнического узла, захваченного условным противником. Тактические действия сводной группы включают десантирование парашютным и посадочным способом, преодоление участка реки на боевой технике.
Количество задействованных основных систем вооружения составляет свыше 500 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.-0-
Фото агентства "Ваяр"