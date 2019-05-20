Начат отбор участников нового сезона детского конкурса "Талент краіны"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, Белорусская государственная академия музыки и телеканал ОНТ начинают подготовку масштабного общереспубликанского детского телевизионного конкурса "Талент краiны" (четвертый сезон), сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

Стать участником грандиозного телепроекта могут одаренные дети со всех уголков Беларуси в возрасте от 5 до 15 лет. Отбор будет проводиться по четырем направлениям: вокальный жанр (народный, академический, эстрадный), хореографическое мастерство (народная хореография, классическая, современная), инструментальное мастерство и оригинальный жанр (актерское мастерство, цирковое искусство, художественная декламация и другие виды творчества).

Заявить о себе на всю страну смогут не только сольные исполнители, но и творческие коллективы (не более трех человек). Преимущество будут иметь участники, лауреаты и призеры национальных и международных конкурсов.

25 и 26 мая, а также 1 и 2 июня пройдет отборочный тур конкурса, по итогам которого определят 48 участников проекта (сольные исполнители и коллективы) в двух возрастных категориях: младшая группа - от 5 до 10 лет, старшая группа - от 10 до 15 лет. Эфиры "Талента краіны" запланированы на осень.

Расписание кастингов: народный, академический и эстрадный вокал - 25 мая с 10.00 до 18.00, народная, классическая и современная хореография 26 мая с 10.00 до 18.00, инструментальное искусство - 1 июня с 10.00 до 18.00. Оригинальный жанр (актерское и цирковое и искусство, художественная декламация) - 2 июня с 10.00 до 18.00. Место проведения кастингов - Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная 30. Все подробности на сайте ОНТ.-0-