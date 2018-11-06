Начато обучение волонтеров детского "Евровидения-2018"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начато обучение волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Заявки для работы на детском конкурсе песни подали более 500 волонтеров из Беларуси и зарубежья. Причем интерес к проекту проявили не только студенты, но и работающая молодежь. В результате проведения собеседований в сентябре БРСМ сформировал список кандидатов из 300 человек и передал в Белтелерадиокомпанию для дальнейшего отбора. В итоге выбраны около 80 волонтеров, которые будут задействованы на репетициях, непосредственно при подготовке и проведении конкурса. Они уже начинают проходить обучение на тренингах", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, будут задействованы и остальные волонтеры. "Они будут рассаживать гостей, контролировать порядок во время генеральной репетиции 24 ноября и проведения самого конкурса 25 ноября, будут помогать в фан-зоне и гринруме, работать с детьми-инвалидами, которые приедут на конкурс", - отметила секретарь ЦК БРСМ. Она добавила, что первое организационное собрание с волонтерами Белтелерадиокомпания проведет 13 ноября.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября в "Минск-Арене". Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский.-0-