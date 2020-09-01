Начинаем учебный год с БСБ Банком!

Вот и начался новый учебный год – время открытий и приключений. Для кого-то этот год в школе станет первым, полным новых эмоций, впечатлений и друзей. А для кого-то – последним, выпускным, после которого откроется совершенно новый мир студенчества.

БСБ Банк хочет, чтобы этот год начался одинаково хорошо для всех школьников, вне зависимости от их материального и семейного положения. Именно поэтому БСБ Банк организовал благотворительную акцию, в рамках которой больше тысячи детей из детских домов, хосписов и интернатов по всей Беларуси получили к 1 сентября новые школьные рюкзаки и спортивные бутылки для воды.

"Дети – это лучшее, что есть в нашей жизни, это наше продолжение, наше будущее. К сожалению, иногда дети по тем или иным причинам остаются без родителей, без их любви, тепла и помощи. Идея нашей акции заключается не столько в материальной поддержке, сколько в организации радостного события для детей, у которых такие моменты редки. Мы хотели показать детям, что они не одиноки, ведь рядом всегда будут неравнодушные взрослые", – сказала председатель первичной профсоюзной организации ЗАО "БСБ Банк" Наталья Жердецкая.

Самый приятный этап акции стартовал 28 августа. В этот день первые 900 рюкзаков и спортивных бутылок отправились в детские дома, хосписы и интернаты по всей Беларуси. А уже 31 августа команда БСБ Банка навестила детские дома Минска, пообщалась с детьми и вручила им подарки.

"Мир вокруг нас такой, каким его видим мы и каким его делают наши поступки. Любой, даже самый незначительный добрый поступок делает мир лучше. Каждый день все больше людей на собственном опыте убеждаются, что творить добро очень легко. Нужно всего лишь расширить рамки своего восприятия", – сказала председатель комитета по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности ЗАО "БСБ Банк" Екатерина Соколова.

Руководство детских домов и их воспитанники встретили гостей очень тепло и радушно. Эмоции, которые испытали сотрудники банка, вручая детям подарки, трудно передать словами.

"Ребята с нетерпением ждали приезда гостей, ведь в их возрасте всегда интересны новые встречи, новые знакомства и впечатления. Возможно, после этого визита и такого теплого общения кто-то из детей захочет работать в банке и выберет финансовую сферу для продолжения своего обучения. И если кто-нибудь из наших ребят в будущем устроится работать в БСБ Банке, то это будет очень символично!" – с улыбкой отметила Наталья Николаевна Хурсевич, директор детского дома №5.

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