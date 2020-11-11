Начинает работу общественная приемная в центральном офисе ЦК КПБ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках общенационального диалога по актуальным вопросам общественно-политического развития страны на базе центрального офиса ЦК КПБ (Минск, ул.Чичерина, д.21, к.518А) начинает работу общественная приемная депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от Коммунистической партии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Основная задача - услышать конструктивные мнения граждан, проанализировать их и составить общую картину целей и устремлений нации с учетом общественно-политической ситуации для дальнейшей консолидации белорусского общества. Время работы приемной - с 18.30 до 20.30.

В ноябре приемная действует 11-го и 18-го числа. Сегодня в общественной приемной будут работать депутаты Палаты представителей Сергей Сыранков и Валентина Назаренко.-0-