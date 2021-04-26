Начинается настоящая весна и конкурс "Выбор года 2021" в Беларуси

В природе все продумано. После лета все засыпает, а после зимы наступает весна и запускается новый цикл. Проект "Выбор года" неслучайно начинает сезон именно весной: самое подходящее время для пробуждения и поднятия бизнеса на новый уровень!

2020 год был особенным для каждой компании. Необычные времена для кого-то стали поводом поставить точку, а кому-то открыли новые возможности. В "Выборе года" также произошли изменения: усовершенствовался формат работы, исчезло неактульное, добавилось релевантное новым условиям бизнеса. Классика с элементами модернизма – вот так можно описать "Выбор года 2021". Обновлен формат церемонии награждения, а также методы продвижения. Ценности же остались прежними: честность, уважение, профессионализм и доверие.

Почему проект считается международным?

Конкурс "Выбор года" проводится также в Украине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, имеет единую методику определения лидеров и символику.

Почему старт конкурса весной, а итоги только осенью?

Чтобы определить настоящих лидеров, нужны реальные цифры. Для получения максимально достоверных результатов, на формирование списков номинаций, качественные маркетинговые исследования, анализ и проверку данных отводится около 4 месяцев. Ещё 2 месяца – на подготовку грандиозной церемонии награждения.

Следуя простой логике, подводить итоги года, когда он только начался, некорректно. Победа в конкурсе "Выбор года" – не аванс, она не дается в кредит. Именно поэтому лидеры проекта определяются, когда уже есть видимый результат работы, который можно оценить.

В этом году проект отметит свой юбилейный 20-й год существования. Ждем особенных сюрпризов, а пока можно заполнить заявку на участие на сайте проекта.

До 15 мая будет действовать скидка – 5%! Это единственная возможность получить скидку на участие в конкурсе, поэтому подумать об этом лучше уже сейчас!

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