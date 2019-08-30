Начинали с поиска людей и газетных вырезок: как за 90 лет изменилась "Мингорсправка"

Ровно 90 лет назад, в августе 1929 года, в Минске появилось Белорусское справочное бюро связи при Минской почтово-телеграфной конторе - сейчас это "Мингорсправка". История предприятия начиналась с двух киосков у железнодорожного вокзала. Именно в этих точках можно было узнать, как добраться к определенному месту, адреса предприятий и основных достопримечательностей. Здесь даже предоставляли информацию о здоровье знаменитостей и чиновников. Буквально до распада СССР самыми популярными были запросы о поиске людей. В наше время "Мингорсправка" - многопрофильное предприятие, которое развивает наружную рекламу, телефонную справочную службу, сеть инфотурцентров и проекты "Карта гостя" и "Карта роста". О том, как изменились вид и структура предприятия, форматы подачи справочной информации, рассказал директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.

Новостные дайджесты на основе газетных вырезок были востребованы еще два года назад

После того как во второй половине ХХ века возросло значение печатных изданий, предприятие сделало акцент на распространение информации из газет и журналов. В общественных местах Минска устанавливались плоские стенды, где размещались свежие вырезки. Это привело к тому, что на базе предприятия открылся отдел газетно-журнальной информации. В свое время штат подразделения насчитывал около 100 человек. Такие специалисты занимались подготовкой подборок новостей по более чем 50 направлениям (медицина, образование, культура). Газетные дайджесты запечатывали в конверты и отправляли два раза в неделю в различные организации и предприятия. Такое направление развивалось почти до наших дней. Еще в январе 2017 года три человека занимались подобной работой. И только примерно полтора года назад этот отдел был закрыт. Хотя еще тогда был спрос на такую информацию: многие предприятия с сожалением отреагировали на то, что газетных подборок больше не будет.

Более тысячи звонков за день: справочная служба нужна даже в эпоху помощника Siri и всезнающего Google

Активно функционирует сейчас телефонная справочная служба 168. "Мингорсправка" заключает договоры с предприятиями и организациями, которые платят ежемесячную абонентскую плату Br25-40. Это намного выгоднее, чем делать единичные звонки и потом их оплачивать. Предприятие, заключившее договор, получает кодовое слово и может обращаться в службу с различными вопросами и по любому поводу. Правда, есть одно ограничение: за один звонок можно задать оператору три вопроса. Но обращаться за помощью можно до бесконечности. Воспользоваться услугами справочной службы могут и частные лица - для этого достаточно набрать короткий номер с мобильного телефона. Плата будет взиматься согласно расценкам оператора сотовой связи.

В справочной службе "Мингорсправки" работают четыре телефонистки, которые за рабочий день с 8.00 до 18.00 дают тысячи ответов. Без ответа не оставляют никого. Специалисты с многолетним опытом готовы в кратчайшие сроки подготовить целое досье и перезвонить абоненту, обратившемуся за данными. Кому это нужно в эпоху интернета? На постоянной основе по такому принципу с предприятием сотрудничают сотни организаций. "За справкой обращаются как государственные организации, так и промышленные предприятия, небольшие фирмы, где, например, нет своего секретаря. Да и не всегда даже самому продвинутому пользователю можно оперативно найти в интернете достоверную информацию. Умная машина вряд ли выдаст ответ, если, к примеру, нужны данные по старому названию организации или есть только абстрактное понятие о фирме, которая занимается перевозкой леса в каком-то районе", - объясняет Борис Васильев. Бывает и такое, что у предприятий меняется номер, а на сайте обновленные контакты могут появиться только через неделю. Вот и получается, что здесь Google не спасет. Зато у справочной службы "Мингорсправки" имеются собственные постоянно пополняющиеся базы. За десятилетия налажены тесные контакты со многими структурами: налоговыми, информационными центрами, архивами, милицией и другими инстанциями. Обращаются за помощью в "Мингорсправку" даже суды, прокуратура и Следственный комитет. В штате предприятия работает юрист. Поэтому в справочную службу можно обратиться за консультацией и получить ответы на вопросы или разъяснения, касающиеся трудового права и других направлений юриспруденции.

Добавятся агроусадьбы, храмы, музеи малых городов и деревень: "Карта гостя" расширит границы

Поскольку справочные бюро со временем утратили свою актуальность, на смену им пришли информационно-туристические точки. Сеть инфотурцентров развивается во всем мире. Они влияют на имидж города и страны. В Минске такие точки "Мингорсправки" действуют сейчас на железнодорожном вокзале, ул. Комсомольской, на территории Верхнего города и Троицкого предместья. В каждом из этих пунктов любую информацию можно получить на нескольких иностранных языках абсолютно бесплатно.

Чаще всего люди интересуются, как проехать или пройти, что посмотреть и куда сходить в столице. Чтобы помочь освоиться гостям столицы и удовлетворить их запросы, "Мингорсправка" заключила договор с информационно-туристическим центром "Минск", чтобы распространять его информацию. "Потом мы стали задумываться о том, что нужно туристу? Пришли к выводу, что спросом будет пользоваться информация о достопримечательностях, билеты на мероприятия, сим-карты. Всегда в таких точках востребованы и сувениры, поэтому заключили договоры с 150 белорусскими ремесленниками и 11 фабриками. Туристы очень любят увозить с собой на память изделия белорусских производителей. Таким образом расширился перечень предлагаемых услуг. Также мы обратили внимание, что такая ниша, как "Карта гостя", остается в Беларуси пустующей. Поэтому зародился проект, нацеленный восполнить пробел. Рассчитан он на самостоятельных туристов, путешествующих вне группы", - вспоминает руководитель предприятия.

В январе 2018 года появились первые "Карты гостя" с проездными билетами и списком из 76 объектов, которые в основном были готовы принять туристов бесплатно или со значительной скидкой. Затем этот перечень пополнился еще примерно 70 столичными объектами. После этого проект стал расширять свою географию и привлекать новых партнеров с целью развития межрегионального туризма.

Сегодня "Карта гостя" включает более 700 объектов на территории Беларуси. Во всех областных центрах (за исключением Бреста) открылись центры представительства "Карты гостя". "Уже существует определенная договоренность. Думаю, что в начале сентября откроем и в Бресте свое представительство", - поделился планами Борис Васильев. В скором времени может измениться и название самого проекта. "Мингорсправка" нацелена на взаимодействие не только с иностранными туристами, но и белорусами, а вот название "Карта гостя" пока подразумевает заинтересованность в работе только с гостями.

Есть у предприятия и более глобальные планы. Опыт показал, что список из 700 объектов для путешествий по всей Беларуси пока остается неполным. Не хватает в нем историко-культурных объектов, причем не только таких, где развита инфраструктура. Не менее значимы и интересны храмы, памятники, площади, бульвары и даже полуразрушенные замки, усадьбы, куда нельзя купить билет, зато открыть для себя тот или иной край. Довольно востребованы сейчас среди белорусов и иностранных туристов агроусадьбы, с владельцами которых "Мингорсправка" планирует наладить контакт. "Будем предлагать уже готовые маршруты, работать над полноценным комплексным продуктом, актуальным не только на уровне областных городов, но и регионов. Куда бы человек ни захотел отправиться, у него должна быть полная информация: список из всех существующих в пределах населенного пункта гостиниц или агроусадеб, кафе, ресторанов, музеев и прочих достопримечательностей. Также туристу нужно предоставить информацию, какие виды транспорта доступны, где можно взять автомобиль в аренду. А уже на основе этих данных он может оставлять заявки и формировать свой маршрут", - раскрыл идею модернизации проекта руководитель.

Совершенствовать планируют не только сам проект, но и представительства "Карты гостя". Наибольшее внимание пока уделяется такой точке в Троицком предместье. Чтобы привлечь внимание минчан и гостей столицы к историко-культурному "сердцу" Минска и самому представительству, сотрудники "Мингорсправки" организовывают там тематические выставки картин, приглашают в необычный Музей утюга. В экспозиции сотни раритетных видов этого предмета быта. Собирали старинные экспонаты со всех уголков Беларуси. Очень помогли частные коллекционеры из Гродно и Лиды. Уже сегодня сотрудники "Мингорсправки" задумываются о новых коллекциях и музеях предметов быта - пока ограничивает только нехватка площадей.

Рекламные тумбы и живые афиши будут актуальны всегда

Более 400 рекламных конструкций появились на территории Минска благодаря "Мингорсправке". В прошлом году предприятие запустило собственное производство. Активно модернизируются старые модели и выпускаются новые. Последняя новинка - треугольные стеклянные пилларсы с подсветкой на солнечных батареях. В скором времени могут появиться и шестигранные крутящиеся модели, которые будут работать также от солнечной энергии. "В дальнейшем продолжим эту работу, чтобы наши тумбы соответствовали и современным технологиям, и эстетике городского ландшафта тех или иных районов, где они устанавливаются", - отметил директор УП "Мингосправка". К примеру, на проспекте Победителей тумбы изменили свой цвет на серебристые тона в цвет "Минск-Арены" и других стеклянных зданий. А вот сталинская застройка отлично гармонирует с коричневыми тумбами, которые можно заметить на проспекте Независимости.

Любопытно, насколько востребованы в эру интернет-рекламы такие тумбы и есть ли в них потребность? "Во всем мире стараются сохранить ретрообъекты, а тумбы уже давно можно отнести к их числу. К тому же живая афиша воспринимается иначе. Если от них отказаться, город может лишиться особенной атмосферы. Я считаю, что традиционная форма подачи информации никогда не утратит свою актуальность", - заметил Борис Васильев. Несмотря на такую позицию, предприятие не планирует ограничиваться традиционными форматами подачи информации. Чтобы оказывать качественные комплексные услуги, в будущем "Мингорсправка" намеревается развивать сегмент интернет-рекламы.

Последние несколько месяцев предприятие участвует в тендерах, чтобы реализовывать изделия собственного производства: рекламные конструкции, таблички, номерные знаки. Предлагает и сублимационную продукцию: кепки, майки, чашки, тарелки, афиши, буклеты, даже картины на холсте и прочие атрибуты, которые пользуются особым спросом среди коммунальных предприятий особенно к памятным датам, слетам и различным событиям.

Удачно выбранная стратегия развития предприятия помогла в течение последних двух лет увеличить штат сотрудников в полтора раза. "Стараемся, чтобы постоянно увеличивался объем услуг и повышалось их качество в связи с требованиями времени и запросами населения", - подытожил Борис Васильев.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-