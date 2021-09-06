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Общество
06 сентября 2021, 09:00

Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!

Многофункциональный комплекс Minsk World – перспективный проект, концепция которого привлекла уже тысячи белорусов! Здесь строится и построено более 100 домов, многие семьи уже стали новоселами!

С каждым днем счастливых обладателей квартир становится все больше, интерес к Minsk World не утихает. Именно поэтому в знак благодарности к своим клиентам, мы продлили срок действия летних цен до 15 сентября!

Пусть каждый мечтатель станет довольным владельцем недвижимости в новом комплексе и сможет начать здесь новую жизнь!

Сегодня недвижимость для жизни и инвестиций можно выбрать в более чем 25 готовых домах и практически 50 строящихся. Хватит сомневаться! Ваша идеальная квартира ждет вас в Minsk World!

Все подробности можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Но лучше приходите в наши офисы по улице Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Они работают ежедневно!

Выгодным предложением смогут воспользоваться не только столичные жители! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Выбрать квартиру можно в любом понравившемся районе комплекса! Наши менеджеры подберут самый лучший вариант именно для вас!

Например, в августе поступили в продажу новостройки "Бостон" в квартале "Северная Америка", "Калининград" в квартале "Евразия" и "Марракеш" в квартале "Африка".

Яркий дом "Бостон"
Яркий дом "Бостон"

Новинки всегда пользуются популярностью у клиентов, поэтому поторопитесь! Перед таким предложением невозможно устоять, особенно, если знать, что дома "Калининград" и "Марракеш" будут сданы уже осенью этого года!

Изысканный дом "Калининград"
Изысканный дом "Калининград"

Оригинальный дом "Марракеш"
Оригинальный дом "Марракеш"

Несмотря на весомые преимущества – транспортную доступность и собственную инфраструктуру – Minsk Worldудерживает позиции одного из самых доступных в белорусской столице. Именно поэтому сюда так выгодно инвестировать!

Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа"
Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа"

Дом "Стамбул" в квартале "Южная Европа"
Дом "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни.

Экономическим центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Магазины, офисы и развлекательные зоны будут собраны на одной локации. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall
Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

Сердце комплекса будет биться здесь!
Сердце комплекса будет биться здесь!

Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелеными зонами отдыха и огромным парком, игровыми и спортивными площадками, велодорожками и велополосами. Таким образом, несмотря на обилие общественно значимых объектов, территория не превратится в каменный мегаполис, а станет настоящим оазисом в центре столицы.

В комплексе запроектированы и уже возводятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные залы и фитнес-клубы, кафе и магазины, аптеки и парикмахерские.

В некоторых домах уже работают объекты городского ритейла
В некоторых домах уже работают объекты городского ритейла

Здесь есть все для отдыха и здорового образа жизни
Здесь есть все для отдыха и здорового образа жизни

Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу
Велосипедные дорожки пройдут по всему комплексу

Детские площадки есть возле каждого дома
Детские площадки есть возле каждого дома

В домах Minsk World каждый квадратный метр создается с заботой о жильцах. В каждой новостройке вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха, местом для консьержа и санитарной комнатой, квартиры со свободной планировкой. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок для каждой квартиры, чтобы в нее помещалась вся необходимая мебель. Именно поэтому их так легко объединять и перепланировать.

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"

Лобби дома "Александрия"
Лобби дома "Александрия"

На первом этаже нового дома могут быть квартиры с отдельными входами и террасами или коммерческие помещения. Это значит, что здесь можно не только комфортно жить, но и развивать собственное дело!

Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

• За собственные средства

• В рассрочку до 100 месяцев

• С привлечением кредита

Вы можете уточнить детали у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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