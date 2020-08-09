Надо быть мудрее, чтобы потом не жалеть об утраченном - Повалий

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо быть мудрее и ценить то, что имеешь, чтобы потом не жалеть об утраченном. Такое мнение высказала народная артистка Украины Таисия Повалий в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень хрупкий мир сейчас. Надо обращаться к теме семьи, доверия, любви, продолжения рода, ценить то, что имеешь, что дано и что заслужил. Мы, к сожалению, не ценим, а потом жалеем. Хочу, чтобы мы были мудрее, чтобы сегодня задумались о глобальных вещах. Если мы будем хранить свою культуру, то и следующее поколение нам скажет спасибо", - уверена Таисия Повалий.

Она также отметила, что считает Беларусь своей второй родиной, творческой. "И каждый раз, возвращаясь в Витебск, я наполняюсь энергией, что очень важно для артиста. Мне обязательно надо вернуться, иначе я зачахну", - добавила она.-0-