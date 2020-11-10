Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо вместе защитить и отстоять достижения страны. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Сегодня мы должны вместе защитить и отстоять то, что создано в стране. Потому что это единственный путь, благодаря которому все вместе мы можем сделать страну богаче, комфортнее для жизни белорусов", - сказал Михаил Орда.

Он также продолжил:

"Профсоюзы - это организация трудящихся, и самое главное для нас, главнее нет, - мирный труд и спокойная жизнь людей. Это самое ценное. И мы всегда решительно говорим об этом и решительно боремся с теми, кто сегодня различными способами или методами подрывает или разрушает мирную жизнь, стабильность и благосостояние людей".

Михаил Орда рассказал, что проинформировал Президента о деятельности профсоюзов и помощи людям в этот непростой период борьбы с коронавирусом, а также внес на рассмотрение главы государства дополнительный пакет предложений по этому вопросу.

Профсоюзный лидер коснулся и такой важной, по его словам, темы, как повышение квалификации работников, с которой связан и рост производительности труда, и рост зарплаты. По его мнению, постоянное повышение квалификации должно касаться всех категорий работников.

"Чтобы мы шли в ногу со временем, работники были конкурентоспособны, заработная плата росла от производительности, необходимо на постоянной основе повышать квалификацию", - убежден Михаил Орда.

Председатель Федерации профсоюзов также проинформировал Президента о мониторинге цен, проводимом профсоюзами совместно с другими органами и специалистами.-0-