Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Республики в Минске сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, вручены награды медработникам республиканских научно-практических центров, передает корреспондент БЕЛТА.

Теплые слова медикам передала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В поздравлении, которое озвучил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в частности, говорится о том, что медработники в этом году встречают свой профессиональный праздник в особых условиях. Наталья Кочанова обратила внимание: во время пандемии особенно ярко проявилась компетентность каждого, надежность, готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Находясь на передовой в борьбе с опасной инфекцией, в период серьезных испытаний медики в очередной раз подтверждают преданность выбранному делу, демонстрируют лучшие человеческие качества.

По словам Дмитрия Пиневича, пандемия внесла коррективы в торжественные мероприятия. Если ранее накануне праздника представители профессии со всей страны собирались вместе во Дворце Республики, то в этом году, пояснил министр, "пытались немного разбить наши коллективы с целью уменьшения количества коллег, которых собираем, социального дистанцирования".

Министр также поделился планами празднования Дня медработника. "Я думаю, что с этого года мы введем новую традицию: по четвергам (перед Днем медицинского работника. - Прим. БЕЛТА) собираемся в Большом зале Дворца Республики, где встречаемся со страной в целом, а по пятницам будем отмечать профессиональный праздник вместе с вами, семьей РНПЦ", - сказал он.

Награды лучшим работникам республиканских научно-практических центров сегодня были вручены Минздравом и отраслевым профсоюзом.

Ранее по всей стране прошла Неделя медицинских работников, во время которой чествовали лучших представителей профессии. А накануне в Минске 21 работнику здравоохранения были вручены благодарности Президента.-0-