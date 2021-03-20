ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 20 марта 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:01 ФОТОФАКТ: Акция памяти прошла в мемориальном комплексе "Масюковщинский лагерь смерти военнопленных" Регионы
11:48 Награждение победительниц международного финала "Королева студенчества" пройдет в новом формате Общество
11:27 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 6 участках в Минске Регионы
11:19 Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 123 млн В мире
11:06 Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа открылся в Беларуси Общество
10:54 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Атлантике у берегов Португалии В мире
10:46 Кухарев рассказал о развитии сети велодорожек в Минске Регионы
10:37 "Витэн" одержал 17-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
10:32 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра Общество
10:27 В Минске ГАИ остановила водителя в качестве понятого - тот оказался пьян Происшествия
10:14 На востоке Кубы зафиксировали падение метеорита В мире
10:03 В Беларуси с начала года в ДТП из-за нарушений правил обгона 13 человек погибли и 36 травмированы Происшествия
09:46 Финал нацотбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет в Борисове 20 марта Культура
09:33 Исландия отменила международные авиарейсы из-за извержения вулкана В мире
09:17 В мемориальном комплексе "Шуневка" Докшицкого района почтут память жертв фашизма Регионы
09:02 Замминистра образования проведет сегодня прямую телефонную линию Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Гродненскую область, преимущества ID-карт и призеры "Кожаного мяча" Общество
07:00 Лукашенко предложил Тунису активизировать контакты между правительствами, учреждениями, предприятиями Президент
00:05 Из окон в Новой Боровой женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы Происшествия
19.03.21
19.03.21 23:45 Белорусские борцы вольного стиля выиграли три золота на международном турнире в Будапеште Спорт
19.03.21 23:08 Жук: парламентская республика - наименее эффективный механизм управления страной в эпоху перемен Политика
19.03.21 23:06 "Ислочь" одержала вторую победу в чемпионате Беларуси Спорт
19.03.21 22:58 Сборная Беларуси по женской борьбе выиграла две олимпийские лицензии Спорт
19.03.21 22:41 Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно Общество
19.03.21 22:39 Более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
19.03.21 22:11 ВОЗ призывает мир продолжать использовать вакцину AstraZeneca В мире
19.03.21 22:03 Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек В мире
19.03.21 21:59 Вратарь Дэнни Тэйлор получил право выступать за хоккейную сборную Беларуси Спорт
19.03.21 21:51 Белорусские летчики отработали пуски поступивших из РФ ракет "Атака" Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 марта 2021, 11:48

Награждение победительниц международного финала "Королева студенчества" пройдет в новом формате

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победительниц финала XXIX Международного межвузовского конкурса грации, таланта и артистического мастерства "Королева студенчества" состоится 23 марта в новом формате, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Владислав Дубицкий.

"БРСМ совместно с Российским союзом молодежи 23 марта подведет итоги одного из самых популярных студенческих проектов международного формата. Финал конкурса "Королева студенчества" состоялся еще в январе в онлайн-формате и включал три испытания - "Фотообраз", "Видеовизитка" и "Творческий". Однако интрига, кто из девушек примерит корону "Королевы студенчества - 2020", разрешится только во время торжественной церемонии награждения, которая с учетом эпидобстановки пройдет офлайн и онлайн", - рассказал Владислав Дубицкий.

Молодежь Минска и Москвы будет общаться посредством конференции Zoom, а студии, где будет проходить церемония, разместятся в Национальном пресс-центре Беларуси и штаб-квартире РСМ.

"На самом же деле все будет происходить по-настоящему. В церемонии награждения примут участие обе стороны - потенциальные "Королевы студенчества", лидеры молодежных союзов Беларуси и России и гости. Имена обладательниц титулов "Королева студенчества", "Первая вице-королева студенчества", "Вторая вице-королева студенчества" объявят в прямом эфире. Победительницам вручат короны, ленты, дипломы, а также спецпризы от генерального партнера проекта, - добавил представитель ЦК БРСМ. - Нашу страну в финале представляли четыре белорусские грации. Это победительницы и финалистки национального конкурса "Королева Весна" 2018-2019 годов: студентки Виолетта Плисюк (БарГУ), Валерия Козлова (МГУ им. Аркадия Кулешова), Вероника Цубикова (БГУ) и Екатерина Дебелая (БГПУ им. Максима Танка). Церемония не обойдется без приятных сюрпризов от молодых исполнителей братских стран - Егора Канна и Андрея Лобжанидзе, а также презентации тизера "Королева студенчества Беларуси - 2021".

Учредителями и организаторами конкурса выступают БРСМ и РСМ. "Международное мероприятие даст старт областным (Минскому городскому) турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". Сам же белорусский суперфинал запланирован на май этого года", - отметил Владислав Дубицкий.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ вузы конкурс культура
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа открылся в Беларуси
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра
Замминистра образования проведет сегодня прямую телефонную линию
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: поездка Лукашенко в Гродненскую область, преимущества ID-карт и призеры "Кожаного мяча"
Петр Петровский. Фото из архива Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314
МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах
РЕПОРТАЖ: Ставка на качество и развитие - секрет успеха гродненского "Молочного мира"
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Гродненскую область, преимущества ID-карт и призеры "Кожаного мяча"
Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева
Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны
В мемориальном комплексе "Шуневка" Докшицкого района почтут память жертв фашизма
Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно
Сборная Беларуси по женской борьбе выиграла две олимпийские лицензии
Белорусские борцы вольного стиля выиграли три золота на международном турнире в Будапеште
Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа открылся в Беларуси
Из окон в Новой Боровой женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы
Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Минфин Беларуси отмечает рост доходности еврооблигаций с начала года
Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.