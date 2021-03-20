Награждение победительниц международного финала "Королева студенчества" пройдет в новом формате

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победительниц финала XXIX Международного межвузовского конкурса грации, таланта и артистического мастерства "Королева студенчества" состоится 23 марта в новом формате, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Владислав Дубицкий.

"БРСМ совместно с Российским союзом молодежи 23 марта подведет итоги одного из самых популярных студенческих проектов международного формата. Финал конкурса "Королева студенчества" состоялся еще в январе в онлайн-формате и включал три испытания - "Фотообраз", "Видеовизитка" и "Творческий". Однако интрига, кто из девушек примерит корону "Королевы студенчества - 2020", разрешится только во время торжественной церемонии награждения, которая с учетом эпидобстановки пройдет офлайн и онлайн", - рассказал Владислав Дубицкий.

Молодежь Минска и Москвы будет общаться посредством конференции Zoom, а студии, где будет проходить церемония, разместятся в Национальном пресс-центре Беларуси и штаб-квартире РСМ.

"На самом же деле все будет происходить по-настоящему. В церемонии награждения примут участие обе стороны - потенциальные "Королевы студенчества", лидеры молодежных союзов Беларуси и России и гости. Имена обладательниц титулов "Королева студенчества", "Первая вице-королева студенчества", "Вторая вице-королева студенчества" объявят в прямом эфире. Победительницам вручат короны, ленты, дипломы, а также спецпризы от генерального партнера проекта, - добавил представитель ЦК БРСМ. - Нашу страну в финале представляли четыре белорусские грации. Это победительницы и финалистки национального конкурса "Королева Весна" 2018-2019 годов: студентки Виолетта Плисюк (БарГУ), Валерия Козлова (МГУ им. Аркадия Кулешова), Вероника Цубикова (БГУ) и Екатерина Дебелая (БГПУ им. Максима Танка). Церемония не обойдется без приятных сюрпризов от молодых исполнителей братских стран - Егора Канна и Андрея Лобжанидзе, а также презентации тизера "Королева студенчества Беларуси - 2021".

Учредителями и организаторами конкурса выступают БРСМ и РСМ. "Международное мероприятие даст старт областным (Минскому городскому) турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". Сам же белорусский суперфинал запланирован на май этого года", - отметил Владислав Дубицкий.-0-