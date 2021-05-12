Награждение студенческого актива "Золотого джокера" пройдет 13 мая в БГПУ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная церемония награждения студенческого актива и подведения итогов конкурса "Золотой джокер" на лучший студенческий совет по итогам 2020/2021 учебного года состоится 13 мая на главной сцене Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс "Золотой джокер" начался в сентябре 2020 года и проводится с целью создания условий для раскрытия потенциала студенческой молодежи и формирования корпоративной культуры членов студенческого совета БГПУ.

В церемонии награждения примут участие представители студенческих советов факультетов/институтов, которые будут отмечены грамотами БГПУ, благодарностями, почетными грамотами студенческого совета БГПУ. Выпускникам студенческого совета будут вручен специальный нагрудный знак "Студенческий совет БГПУ".

Победители будут определены в 12 номинациях: "Лучший волонтерский сектор", "Лучший тьюторский сектор", "Лучший профориентационный сектор", "Лучший информационный сектор", "Лучший культурно-массовый сектор", "Прорыв года", "Лучший студенческий совет факультета/института", "Лучшая группа факультета/института в социальной сети "ВКонтакте", "Лучшая группа студенческого совета факультета/института в социальной сети "ВКонтакте", "Лучший аккаунт в социальной сети "Инстаграм" факультета/института", "Лучший аккаунт студенческого совета факультета/института в социальной сети "Инстаграм".

Также будет определен победитель в номинации "Лидер года 2020/2021" среди студенческого актива, участники которого на протяжении года проводили открытые мероприятия для студенческой молодежи (мастер-классы, тренинги, квесты), а также должны были написать эссе "С лидерством на "ты".

В фойе актового зала перед началом мероприятия будет работать выставка "Студенческий совет БГПУ - то, что нас объединяет", интерактивные площадки и фотозона.-0-