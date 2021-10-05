Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудный знак "100 лет БГУ" учрежден в университете, им наградят 3 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"БГУ на протяжении многих лет завоевывал репутацию лучшего в стране благодаря ученым, преподавателям и студентам, заслуги которых признаны не только в Беларуси, но и за рубежом. Для выражения им благодарности и уважения, а также по случаю векового юбилея впервые в истории университета учредили специальный нагрудный знак "100 лет БГУ". Он станет формой поощрения преподавателей, ученых, руководителей и сотрудников, проработавших в БГУ не менее 25 лет. Памятным знаком также наградят студентов, выпускников, партнеров вуза за укрепление традиций и авторитета БГУ. Всего планируется наградить 3 тыс. человек, причастных к совершенствованию деятельности вуза", - рассказали в пресс-службе.

Нагрудный знак выполнен в виде круглого медальона диаметром 3,5 см. На лицевой стороне изображены ветка папоротника, аббревиатура БГУ и символичное число 100. Внизу размещен год основания университета - 1921. На оборотной стороне отражен рельефный элемент БГУ, преемственный от белорусского орнамента "восьмирог". Этот же рисунок использован для окантовки медали с обеих сторон. Изготовлен нагрудный знак из металла серебристого цвета с золотыми элементами. С помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой лентой темно-синего цвета. Для крепления к одежде используется булавка. Разработчиками нагрудного знака выступил центр корпоративных коммуникаций БГУ.

Университетский штат БГУ составляют свыше 7 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивает лучший профессорско-преподавательский состав страны. Это более 3,5 тыс. преподавателей, из которых свыше 210 докторов наук и профессоров, более 1 тыс. кандидатов наук, 11 членов-корреспондентов и 8 академиков НАН Беларуси.

В БГУ обучается около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них около 4 тыс. иностранных граждан. За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

100-летие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Университет представлен в 10 глобальных и 7 предметных рейтингах, из которых главный - "большая тройка" рейтингов. В QS БГУ занимает 295-е место, U.S.News - 367-е, в предметном Шанхайском рейтинге БГУ единственный белорусский вуз, он размещается в диапазоне 201-300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.-0-