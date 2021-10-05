Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 5 октября 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:31 В Гомеле 2-летняя девочка надела форму для выпечки: спасатели пришли на помощь Происшествия
17:26 МВФ: потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн из-за COVID В мире
17:14 Пьяный бесправник устроил ДТП под Гродно Происшествия
17:08 КГК взял на контроль проблему проезда большегрузов через деревни Логойского района Регионы
17:05 В Китае стартуют тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм Спорт
17:02 Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Брестской области почти Br16 тыс. Происшествия
16:54 Центр методик дошкольного образования откроют в Могилевском госуниверситете Регионы
16:45 ФОТОФАКТ: Церемония закладки капсулы и открытие клуба интернациональной дружбы в Студенческой деревне Регионы
16:37 В акции "Чистый лес" примут участие более 7,4 тыс. жителей Могилевской области Регионы
16:33 ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы Общество
16:24 Гомельский молодежный театр приедет с гастролями в Витебск Культура
16:19 Правоохранители изъяли у трех наркоторговцев из Витебска более 600 г наркотиков Происшествия
16:19 В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота Калейдоскоп
16:19 Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе Происшествия
16:06 Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек Общество
16:04 МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах Общество
15:50 В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров В мире
15:48 Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября Общество
15:48 "Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников Регионы
15:44 Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков Общество
15:43 ФОТОФАКТ: Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске Регионы
15:40 Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота Общество
15:32 Международная конференция нумизматов проходит в Минске Общество
15:29 В правовую базу о цифровых рынках ЕАЭС планируется внести изменения Экономика
15:28 Безработица в ЕАЭС за год сократилась более чем на 60% Экономика
15:26 Договор о создании Евразийской перестраховочной компании намечено подписать в первой половине 2022 года Экономика
15:20 Совет ЕЭК изменил единые карантинные фитосанитарные требования Экономика
15:18 Совет ЕЭК утвердил техрегламент о безопасности продукции для защиты от ЧС Общество
15:16 ЕЭК разрешила использовать электронные ветсертификаты при таможенном контроле Общество
15:15 Выпил две бутылки водки и сел за руль: на пр.Любимова в Минске водитель врезался в столб Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 октября 2021, 16:06

Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудный знак "100 лет БГУ" учрежден в университете, им наградят 3 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"БГУ на протяжении многих лет завоевывал репутацию лучшего в стране благодаря ученым, преподавателям и студентам, заслуги которых признаны не только в Беларуси, но и за рубежом. Для выражения им благодарности и уважения, а также по случаю векового юбилея впервые в истории университета учредили специальный нагрудный знак "100 лет БГУ". Он станет формой поощрения преподавателей, ученых, руководителей и сотрудников, проработавших в БГУ не менее 25 лет. Памятным знаком также наградят студентов, выпускников, партнеров вуза за укрепление традиций и авторитета БГУ. Всего планируется наградить 3 тыс. человек, причастных к совершенствованию деятельности вуза", - рассказали в пресс-службе.

Нагрудный знак выполнен в виде круглого медальона диаметром 3,5 см. На лицевой стороне изображены ветка папоротника, аббревиатура БГУ и символичное число 100. Внизу размещен год основания университета - 1921. На оборотной стороне отражен рельефный элемент БГУ, преемственный от белорусского орнамента "восьмирог". Этот же рисунок использован для окантовки медали с обеих сторон. Изготовлен нагрудный знак из металла серебристого цвета с золотыми элементами. С помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой лентой темно-синего цвета. Для крепления к одежде используется булавка. Разработчиками нагрудного знака выступил центр корпоративных коммуникаций БГУ.

Университетский штат БГУ составляют свыше 7 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивает лучший профессорско-преподавательский состав страны. Это более 3,5 тыс. преподавателей, из которых свыше 210 докторов наук и профессоров, более 1 тыс. кандидатов наук, 11 членов-корреспондентов и 8 академиков НАН Беларуси.

В БГУ обучается около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них около 4 тыс. иностранных граждан. За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

100-летие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Университет представлен в 10 глобальных и 7 предметных рейтингах, из которых главный - "большая тройка" рейтингов. В QS БГУ занимает 295-е место, U.S.News - 367-е, в предметном Шанхайском рейтинге БГУ единственный белорусский вуз, он размещается в диапазоне 201-300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы
Новости рубрики Общество
Фото ГПК ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Фото из архива МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах
Фото из архива Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября
Фото из архива Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Фото из архива Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота
Фото из архива Международная конференция нумизматов проходит в Минске
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара
В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых
Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране
Топ-новости
Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ
Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами
ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер
Журналисты республиканских СМИ награждены грамотами за популяризацию деятельности БГУ
ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур
Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более Br2 млрд
Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Улучшение качества доставок, цифровизация процессов: "Белпочта" приняла новую стратегию развития
Семьи беженцев выгоняют из Польши с детьми-инвалидами
Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
КГК собирает предложения для проведения контрольных мероприятий в 2022 году
ГПК: за сутки только 3 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.