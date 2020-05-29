Нагрузка на поликлиники в условиях COVID-19: выезды на дом и экспресс-тестирование

Уже несколько месяцев поликлиники работают в новом для них режиме. Например, контактные бригады выезжают на дом к пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня, недавно начали проводить и экспресс-тестирование. Механизм уже четко отработан. Подробнее о роли поликлинического звена в борьбе с новым коронавирусом корреспондентам БЕЛТА рассказала главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик.

- Ваша поликлиника считается образцовой не только для Минска, но и в целом для страны. Расскажите подробнее, как организована помощь пациентам в условиях нынешней эпидобстановки?

- С самого начала подъема заболеваемости в нашем учреждении, как и в других поликлиниках, мы разграничили потоки пациентов с повышенной температурой, подозрением на острую респираторную инфекцию. Еще до попадания в регистратуру для них выделили отдельный вход. Всем, кто обращается в поликлинику, измеряют температуру, спрашивают о цели посещения. При наличии жалоб, свидетельствующих о какой-либо ОРИ, рекомендуют обратиться в кабинет инфекционных заболеваний, в котором принимает врач, одетый в средства индивидуальной защиты (защитный костюм, респиратор, щиток и перчатки). Для входа и выхода в блок инфекционных заболеваний медработники используют шлюз.

Если пациент обращается в регистратуру по телефону (кол-центр, справочную службу), у него уточняют цель и причины планируемого посещения. При наличии симптомов ОРИ рекомендуют оставаться дома и направляют врача. При этом всегда уточняется эпиданамнез: контактировал ли человек с кем-либо, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, является ли он контактом первого уровня, находился ли в последнее время за границей. В этом случае человек подлежит самоизоляции на дому. К нему направляется контактная бригада медработников. Такая форма работы для амбулаторного звена является инновационной.

Если основная причина обращения в регистратуру - выполнение планового исследования (УЗИ, ЭКГ, рентгеноскопия или рентгенография, например, позвоночника, а не органов грудной клетки для исключения острого респираторного заболевания), то пациенту предлагают перенести его на более поздний срок. Мы рекомендуем обращаться в конце июля - начале августа.

Периодически пациентам нужно лишь оформить рецепт на лекарственные средства. В таком случае медицинский регистратор уточняет данные человека (фамилию, адрес, контактный телефон), а также перечень необходимых препаратов. Эта информация передается участковой службе. Врач общей практики (врач-терапевт) или помощник врача, изучив медицинскую документацию и при необходимости опросив человека по телефону о самочувствии, выписывает рецепт.

Льготной категории граждан оформленный рецепт приносит домой участковая медсестра или волонтеры Красного Креста. Всем остальным пациентам с хроническими заболеваниями он будет оформлен в виде электронного документа. Имея на руках пластиковую карточку для медицинского обслуживания, человек может обратиться в аптеку без бумажного варианта рецепта и приобрести необходимые лекарства. Если такой карточки нет, рецепт на бумаге ему могут принести на дом.

В самом начале эпидпроцесса, связанного с коронавирусом, ограничивалось оказание стоматологической помощи, сейчас она оказывается в полном объеме. Однако в поликлинике ограничена плановая вакцинация, выполнение физиотерапевтических процедур и реабилитационных мероприятий. Приостановлено лечение в отделении дневного пребывания. Временно не выполняются скрининговые исследования, но по-прежнему можно пройти диагностические. Например, если врач на приеме заподозрил онкологическое заболевание молочной железы, пациенту будет назначена маммография.

- Есть ли особенности в приеме беременных женщин, в том числе при наличии жалоб?

- Чтобы разделить потоки и снизить риски для беременных, плановые приемы для них также были ограничены. Обязательны лишь два визита - для постановки на учет в сроке до 12 недель беременности и в 30 недель, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности. Остальные посещения минимизированы. Периодически врач-акушер-гинеколог или акушер связывается с беременной по телефону, опрашивает ее и принимает решение о дальнейшем наблюдении пациентки дистанционно, но возможно и посещение на дому.

Для подъема на 5-й этаж в нашей поликлинике для беременных предусмотрен отдельный вход и отдельный лифт. Таким образом они сразу попадают в женскую консультацию, где могут получить консультацию врача общей практики (терапевта) и/или врачей-специалистов. Более того, для беременных организован отдельный вход для сдачи анализов в лаборатории.

- Какая нагрузка лежит на бригадах, выезжающих к пациентам с коронавирусной инфекцией и контактам первого уровня?

- В зависимости от кадрового потенциала учреждения и выполняемой роли в состав таких бригад входит врач общей практики, помощник врача и медицинская сестра либо помощник врача и медсестра. Для осмотра пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, протекающей в бессимптомной или легкой форме, либо контактов первого уровня по инфекции COVID-19 медперсонал выезжает на дом. Они проводят экспертизу временной нетрудоспособности, назначают лечение и вручают требование о самоизоляции, как правило, в течение 14 дней. При этом оценивают, проживают ли в квартире с ним маленькие дети, пожилые родственники и в целом есть ли возможность обеспечить самоизоляцию. Если это невозможно, вызывают бригаду скорой медпомощи и человека госпитализируют в стационар.

Иногда сроки самоизоляции могут продлевать или сокращать. В этом случае пациентам, имеющим инфекцию COVID-19, а также контактам первого уровня вручают дополнительное требование с указанием такого периода. Оно оформляется в двух экземплярах - одно отдают пациенту, второе вклеивают в медицинскую документацию.

Контактная бригада посещает пациента на дому, а в промежутках между визитами средний медперсонал ему звонит, интересуется о самочувствии. В зависимости от ситуации при возникновении новых симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, рекомендуется ожидать врача в составе контактной группы либо вызвать бригаду скорой медпомощи. Соблюдение требования о самоизоляции проверяют сотрудники органов внутренних дел, центра гигиены и эпидемиологии и амбулаторно-поликлинической организации.

Контактам первого уровня на 13-й день проводится экспресс-тест. При получении отрицательного результата тестирования на 14-й день от даты контакта листок нетрудоспособности пациенту закрывают.

- Контактные бригады занимаются проведением исследований на дому. Как организован этот процесс? Достаточно ли экспресс-тестов?

- Для выполнения общего и биохимического анализов крови, а также для выполнения экспресс-теста медсестры в составе контактных бригад берут у пациента кровь из вены на дому, по показаниям проводят регистрацию ЭКГ. Это позволяет динамически отслеживать его состояние, сопоставляя субъективные жалобы с результатами лабораторных исследований.

Что касается экспресс-тестирования, то таких тестов в Минске сегодня достаточно. Ожидается поступление дополнительной партии, которую распределят по учреждениям в зависимости от того, какое количество контактов первого уровня и пациентов с коронавирусной инфекцией подлежит наблюдению на амбулаторном этапе. Ежедневно на основании отчетности о наличии и остатках экспресс-тестов рассчитывается их потребность, что позволяет в полном объеме обеспечивать оказание диагностической помощи.

Чтобы подтвердить наличие или отсутствие вируса контактам первого уровня первоначально (на 3-5 день) проводится забор назофарингеального мазка для проведения лабораторного исследования (ПЦР-диагностика). Если результат отрицательный - пациенту на 13-й день делают экспресс-тест. При получении положительного теста на следующий день проводят повторную диагностику (экспресс-тест). Если результат вновь положительный, требование о самоизоляции пролонгируется, человек переходит в категорию пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, протекающей в бессимптомной или легкой форме, и продолжает наблюдаться далее - до 21-го дня.

В течение всего этого периода по показаниям проводится забор биологического материала на дому для выполнения биохимического и общего анализов крови. Показания для компьютерной томографии определяет лечащий врач с учетом жалоб пациента, эпиданамнеза, результатов анализов крови, которые могут указывать на то, что у пациента есть коронавирусная инфекция. Также в поликлинике для диагностики пневмонии проводят рентгенографию органов грудной клетки, которая выполняется в двух проекциях.

Если пациенту, который находится на самоизоляции, необходимо выполнить рентгенографическое исследование органов грудной клетки, контактная бригада приезжает за ним на дом на специальном автотранспорте и отвозит в поликлинику. При наличии показаний для компьютерной томографии органов грудной клетки медицинские работники сопровождают пациента в стационар или диагностический центр. В случае отрицательной динамики по результатам обследования пациента госпитализируют.

- Сколько рентген-снимков выполняется в последнее время? Увеличилась ли потребность в этом виде исследований в связи с эпидемической ситуацией?

- В месяц мы выполняем в полтора-два раза больше рентгенографических исследований органов грудной клетки (без учета флюорографии), чем за аналогичный период прошлого года. Кратность выполнения диагностических исследований у каждого конкретного пациента определяет лечащий врач.

- По информации Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Минске снижается. Заметили ли вы это на примере своей поликлиники?

- Некоторые поликлинические учреждения города действительно вступили в этап снижения. В нашей поликлинике мы ежедневно получаем примерно одинаковое количество подтвержденных результатов COVID-19. Необходимо отметить отсутствие резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения района, которое у нас обслуживается. Это позволило сохранить кадровый состав сотрудников и продолжить качественно оказывать медицинскую помощь.

- Нет ли в связи с эпидситуацией скопления пациентов в поликлиниках?

- Посещая с мониторингами амбулаторно-поликлинические учреждения Витебска и Минска, больших очередей я не заметила. Все руководители стараются разграничить потоки, выделить временные промежутки для приема пациентов с симптомами ОРИ и здоровых пациентов, а также рассказать о введенных изменениях в организации оказания медицинской помощи населению. Благодаря увеличению количества посещений медицинскими работниками пациентов на дому число обращений в поликлинику сократилось.

БЕЛТА.-0-