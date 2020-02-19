Находившиеся в России на карантине белорусы направляются домой

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эвакуированные из Китая и находившиеся в России на карантине граждане Беларуси здоровы, они направляются домой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой, - отметили в дипмиссии. - Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса".

В дипмиссии поблагодарили российскую сторону за оказанное содействие.

Российские военные самолеты 5 февраля доставили из китайского Уханя в Тюмень более 140 человек, среди которых были и десять граждан Беларуси. Они провели две недели на карантине в специальном санатории под Тюменью.-0-