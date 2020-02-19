Находившиеся в России на карантине белорусы направляются домой

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Новости темы "Распространение коронавируса"
19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эвакуированные из Китая и находившиеся в России на карантине граждане Беларуси здоровы, они направляются домой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой, - отметили в дипмиссии. - Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса".
В дипмиссии поблагодарили российскую сторону за оказанное содействие.
Российские военные самолеты 5 февраля доставили из китайского Уханя в Тюмень более 140 человек, среди которых были и десять граждан Беларуси. Они провели две недели на карантине в специальном санатории под Тюменью.-0-
Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав
"Наши граждане здоровы и собираются возвращаться", - сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.