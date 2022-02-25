Наиболее активны граждане в обеденное и вечернее время. Карпенко о досрочном голосовании

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно отметить достаточно высокую активность граждан, которые голосуют на референдуме. За три дня досрочного голосования явка избирателей составила 24,07%", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК выделил часы наибольшей активности избирателей. "Как правило, это обеденный перерыв и вечернее время", - подчеркнул он.

Игорь Карпенко не стал делать прогнозы об активности граждан в дальнейшем. "Во всяком случае, мы создали все условия для того, чтобы граждане могли спокойно прийти на участки и высказать свою позицию относительно вопроса, вынесенного на референдум", - добавил председатель ЦИК.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.-0-

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