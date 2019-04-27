Наиболее крупной по числу занятых в экономике остается промышленность

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее крупной отраслью по числу занятых в экономике остается промышленность. На ее долю в 2018 году приходилось 23,5% от общей численности занятого населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Беларуси.

В оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов работает 14,4%, образовании - 10,4%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 9,3%, сфере здравоохранения и соцуслуг - 7,5%. Всего в экономике республики в прошлом году было занято 4335,5 тыс. человек.

Одним из важнейших показателей качественного состава кадров является уровень образования. Среди занятого населения высшее образование у 32,8%, среднее специальное - 22,3%, профессионально-техническое - 28,8%, общее среднее - 14,7%, общее базовое (включая общее начальное) - 1,4%.

Средний возраст занятых - 40,6 года. Максимальный уровень занятости наблюдается в возрастной группе от 30 до 34 лет (91,5%). Удельный вес молодежи в возрасте до 31 года составил 24,2%.

За 2018 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила Br958,1.

Статистический обзор подготовлен к Празднику труда, который отмечается 1 мая в знак солидарности всех трудящихся.-0-