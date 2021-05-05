5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найденный в израильской пустыне орден вернулся семье ветерана в Беларуси. Об этом БЕЛТА рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Ранее уже сообщалось о найденной в Израиле награде белорусского ветерана. Орден Отечественной войны II степени был найден выходцем из Беларуси Анатолием Кавалерчиком в пустыне Негев во время армейских учений.

При содействии поисковых отрядов из Эстонии и Литвы нашедшему удалось установить, что кавалер ордена - уроженец деревни Каменичи Осиповичского района Могилевской области Иван Алешкевич. В 1940 году в возрасте 18 лет он был призван в ряды Красной армии. Вернувшись из окружения домой, он продолжил борьбу в партизанских отрядах, был участником рельсовой войны. После войны жил и работал на родине, где умер в 1995 году.

Позднее в Беларуси удалось разыскать проживающую в Солигорске дочь ветерана. "В преддверии Дня Победы юбилейный орден, обойдя полмира, вернулся к своим законным владельцам. Заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич вместе с председателем Солигорского районного исполнительного комитета Андреем Жайловичем передали Галине Бородко, дочери ветерана, эту семейную реликвию", - рассказали в МИД.

В теплой атмосфере в Солигорском райисполкоме вспомнили жизненный путь ветерана, его военные заслуги, а также мирное созидание в послевоенные годы.

Что касается того, как именно орден попал в Израиль, в МИД отметили, что точный ответ на этот вопрос найти будет сложно, но главное одно: благодаря человеческому отношению неравнодушных людей орден займет почетное место в пантеоне семейной памяти потомков Ивана Алешкевича.-0-

Фото МИД