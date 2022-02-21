Накануне референдума БРСМ намерен обратиться к белорусской молодежи

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начал работу IV Пленум Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе итогового мероприятия принимают участие члены ЦК БРСМ, представители общественных организаций и политических партий патриотической направленности. В центре внимания пленума - итоги работы Центрального комитета и молодежной организации за период, прошедший после проведения 44-го съезда БРСМ, задачи по дальнейшей реализации новой стратегии развития молодежного союза.

Как сообщил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, одним из главных вопросов коллегиального органа станет принятие обращения к молодежи Беларуси с призывом прийти на референдум. "Наш пленум проходит накануне старта досрочного голосования. Мы осознаем важность предстоящего общественно-политического события. Наше обращение к молодежи страны - напоминание и призыв к выполнению гражданского долга и определению собственным решением каждого из нас, какой станет наша Беларусь, как будут жить будущие поколения, которые придут за нами, - сказал Александр Лукьянов. - На значимость республиканского референдума для белорусской молодежи, которая будет голосовать за свое будущее, в своих приветственных адресах к членам и гостям пленума обратили внимание наши партнерские организации из России, Китая, Турции, Казахстана и Кыргызстана".

Первый секретарь ЦК БРСМ обратил внимание на молодежную интерактивную экспозицию "Конституция - Сила Основного закона", которая развернулась в фойе национального пресс-центра. "С января по всей стране состоялось более 1,2 тыс. открытых диалогов "Сила Основного закона", встреч с трудовыми и студенческими коллективами, тематических мероприятий по обсуждению вместе с экспертами проекта обновленной Конституции и важности предстоящего референдума с участием более чем 46,5 тыс. человек. 125 активистов БРСМ вошли в состав территориальных комиссий, 3690 - в состав участковых комиссий. Национальными наблюдателями, по данным на сегодняшнее утро, аккредитованы 4674 человека. Уверен, обновленные цифры будут значительно выше", - дополнил он.

Александр Лукьянов также напомнил, что БРСМ продолжает формировать волонтерский пул и обучение добровольцев движения "Доброе сердце" для оказания помощи маломобильным гражданам в день проведения референдума, а при необходимости - в дни досрочного голосования. Кроме того, участники молодежного правоохранительного движения БРСМ (МООП) совместно с представителями правоохранительных органов будут патрулировать улицы в городах и других населенных пунктах-0-