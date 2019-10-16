Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"

К проекту "Карточка студента" Белинвестбанка подключился еще один вуз страны. Студенты Гродненского государственного медицинского университета стали обладателями многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки.

10 октября 2019 года управляющий дирекцией ОАО "Белинвестбанк" по Гродненской области Владимир Чаплюк в торжественной обстановке вручил "Карточку студента" – символ инноваций и развития – ректору Гродненского государственного медицинского университета Виктору Снежицкому. А после многофункциональные интеллектуальные идентификационные карточки выдали первокурсникам вуза.

Управляющий дирекцией по Гродненской области Владимир Чаплюк и ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий

"Мы очень ценим сотрудничество с Белинвестбанком. Инновации – это то, что сегодня больше всего ценит молодежь. У данного проекта большое будущее. Сложные вещи он облекает в простую и удобную форму, – считает ректор университета Виктор Снежицкий. – И мне особенно приятно, что спустя практически сорок лет после окончания родного вуза, я снова стал обладателем символа студенчества – "Карточки студента".

"Я рад сегодня представить здесь, широкое портфолио наших современных продуктов. Студенты медицинского университета первыми на Гродненской земле стали обладателями инновационной разработки "Карточка студента". Банк не раз говорил о ее уникальности, но с сегодняшнего дня вы сможете сами это оценить, – отметил Владимир Чаплюк, обращаясь к студентам. – Платежный инструмент, средство идентификации, электронный пропуск и читательский билет – все это в одной упаковке. Функционал и возможности карты будут только дополняться, добавляя возможности для учебы, путешествий и получения новых компетенций. Мы стремимся сделать вашу жизнь проще и комфортнее, обеспечить высокий уровень безопасности и ощущение спокойствия, чтобы вы могли заниматься тем, что действительно важно для вас сегодня!".

"Карточка студента" – не единственная инновационная разработка, которую представил Белинвестбанк в Гродно. Приятным сюрпризом для студентов стала презентация уникального мобильного платежного сервиса "О!плати". Сотрудники банка рассказали о преимуществах приложения, помогли установить их на смартфоны, объяснили, как создавать групповые кошельки, запрашивать и переводить средства, делать собственные визитки и вносить карты лояльности магазинов.

Гродненский государственный медицинский университет стал седьмым вузом страны, который присоединился к программе "Карточка студента". Ее пилотный проект был запущен 1 сентября 2018 года на базе БГУ. В сентябре этого года 10-тысячная многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка среди первокурсников была вручена в Гомеле студенту Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Совсем скоро станет известен обладатель 20- тысячной "Карточки студента".

Напомним, "Карточка студента" Белинвестбанка представляет собой банковскую платежную карточку, выпущенную на базе Mastercard Standard, которая также выполняет функцию электронного пропуска. Она обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, совмещает в себе электронный студенческий и читательский билеты. Кроме того, платежный инструмент дает возможность приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться в магазинах и многое другое. Карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности "Студенческий бонус".

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