"Наконец-то у сына будет собственное жилье!" Контролер на заводе выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

Минчанка Ирина Комкова решила жилищный вопрос младшего сына благодаря обычной покупке в "Евроопт"! "Младший просто везунчик: по лотерее - деньги, а теперь жилье получит!"

В 96 туре игры "Удача в придачу!" позитивные эмоции зашкаливали. Каждый победитель получил то, о чем так давно мечтал. Минчанка Ирина Комкова, контролер на заводе отопительного оборудования, теперь хозяйка просторной квартиры. Новое жилье она решила подарить молодой семье. Также было разыграно пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд"! Ключи от авто вручены электромонтеру Анне Комаед из Минска, помощнику бурильщика Алексею Румасу из Светлогорска, маме в декретном отпуске Анне Татариновой из города Калинковичи, специалисту банка Ирине Сергеевой из Копыля и учителю немецкого языка Николаю Даниловичу из агрогородка Конюхи Берестовицкого района.

Эта неделя для победителей игры "Удача в придачу!" выдалась очень счастливой. Во вторник на всю страну были оглашены имена счастливчиков, а в четверг они приехали на торжественную церемонию в столичный "Е-сити" на ул.Денисовской, 8. Под звуки оркестра, аплодисменты и искренние поздравления им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Кстати, все налоги за эти призы уже оплатил "Евроопт". Как говорится, забирай ключи и наслаждайся!

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 96-го тура сегодня в "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Вот не зря меня тянуло во все магазины "Евроопт"! Как ни зайду за покупками, всегда возьму "товар удачи", - раскрывает простой способ победы Ирина Комкова, контролер на Минском заводе отопительного оборудования, который в народе известен еще как радиаторный.

Ключи в руках – время оценить выигранную недвижимость!

Женщина о своей победе в игре "Удача в придачу!" рассказывает весело, воодушевленно, эмоции так захватили Ирину Анатольевну, что она не может остановиться и несколько раз повторяет: "Я счастлива!" Хоть вокруг было много скептиков, Ирина Комкова продолжала играть.

- Слышала, будто это все подстава, не могут столько квартир вручить людям, - вспоминает победительница. - Но в душе верила, что такие чудеса бывают.

И неспроста. Семью Ирины Комковой можно смело назвать везунчиками. Несколько лет назад младшему сыну с невесткой на свадьбу подарили лотерею, пара выиграла половину автомобиля и забрала за приз деньги. Теперь эстафету везения перехватила сама Ирина Анатольевна.

Ирина Комкова: "В нашей двухкомнатной квартире живет шесть человек: я, муж, старший сын и младший со своей семьей. Наконец-то у сына будет собственное жилье!"

- Постоянно хожу в "Евроопт", потому что он рядом с домом, здесь дешевле, чем в других магазинах, выбор хороший. Удачу, наверное, схватила в "Евроопте" в Каменной горке, - смеется минчанка. - Как раз на выходные заезжала туда за покупками и взяла баночку ананасов на салат, "товар удачи".

Если первоначально Ирина Комкова следила за розыгрышем в прямом эфире, то в последнее время перестала. Мол, удача так и не улыбнулась ей ни разу, а раз выигрывают другие, значит, так тому и быть.

- Вечером во вторник переключала каналы по телевизору, мельком увидела программу "Удача в придачу!" и еще подумала: "Чего смотреть? Не везет же". Ну, и переключила. Буквально через минуту раздается звонок. Я выиграла квартиру! Такой мандраж начался, вы не представляете! - эмоционально говорит Ирина Анатольевна. - До розыгрыша только и думала, как решить квартирный вопрос. В нашей двухкомнатной квартире живет шесть человек: я, муж, старший сын и младший со своей семьей. Наконец-то у сына будет собственное жилье!

Просторная квартира находится по ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево и, кстати, это недалеко от дома Ирины Комковой. Так что родные смогут часто ездить друг к другу в гости, а молодая семья в новом районе будет чувствовать себя комфортно. Здесь есть красивый лесопарк, спорткомплексы, детские садики, школы, гимназии и, конечно же, крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2.

Совсем скоро молодая семья переедет в новенькую современную новостройку!

По счастливому стечению обстоятельств о грандиозной новости Ирина Комкова узнала, когда гостила у своей 80-летней мамы. А несколько лет назад точно при таких же обстоятельствах ее младшему сыну и невестке сообщили о выигрыше половины автомобиля.

- Так что это счастливый дом! Теперь каждый розыгрыш буду приезжать к маме и смотреть прямой эфир. Вдруг опять повезет? - улыбается победительница.

"Машина по-честному принадлежит всем. Мы с мужем заказывали продукты, сын принимал"

Впервые в жизни специалист Белагропромбанка Ирина Сергеева из города Копыля Минской области сорвала такой куш - теперь она хозяйка блестящего внедорожника "Джили Эмгранд".

Специалист Белагропромбанка Ирина Сергеева из Копыля выиграла автомобиль благодаря покупке в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл"

- Машина по-честному принадлежит всем. Мы с мужем заказывали продукты в "ГиперМолл", 13-летний сын их принимал, пока мы были на работе, - смеется Ирина Сергеева.

Как отмечает победительница, в родном Копыле есть "Евроопт", но магазин небольшой, поэтому семья несколько раз в месяц оформляет доставку на дом.

- В "ГиперМолл" очень большой ассортимент, в первую очередь берем то, что самим тяжело носить: крупы, подсолнечное масло, парфюмерию. Сервис удобный тем, что заказал, и тебе все привезут прямо к порогу, - перечисляет достоинства "ГиперМолл" победительница.

Ирина часто смотрит видео о победителях в интернете, проверяет списки. Вдруг кто-то есть из Копыля? А может удача улыбнулась знакомым?

- В этот раз программу не смотрела. Дочка вернулась из садика, сын - из школы, каждый со своими эмоциями, нужно послушать, поговорить. Только сели за стол ужинать и все случилось, - вспоминает Ирина Сергеева.

Она уже училась когда-то в автошколе, осталось только сдать вождение. Победа в 96 туре подтолкнула Ирину довести начатое до конца.

- Так хотелось рассмотреть машину поближе! - признается жительница Копыля. – Теперь она моя!

Чтобы удача не прошла мимо, семья заказала сразу два "товара удачи", и это сработало. Сейчас Сергеевы планируют на новом внедорожнике поехать в Германию, где живут их родные и друзья.

Кстати, это уже 43-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

"Недавно мой бывший начальник выиграл автомобиль, а теперь я!"

- Даже поговорив с ведущим, не поверил, что стал победителем игры "Удача в придачу!" . Расслабился, только когда мама сказала, что меня показали по телевизору, - с улыбкой рассказывает Алексей Румас из города Светлогорска Гомельской области.

Помощник бурильщика Алексей Румас из Светлогорска теперь будет ездить на рыбалку красиво!

Алексею 24 года, работает помощником бурильщика в Светлогорском управлении буровых работ. Несколько лет назад они с мамой решили участвовать в игре "Удача в придачу!" . Когда молодой человек уезжает на вахту на четыре дня, всегда оставляет карточку маме.

- Азарт появился, когда выиграли пять рублей. Выигрывать всегда приятно, - отмечает Алексей. - "Евроопт" самый большой магазин в Светлогорске, здесь есть все: от продуктов до товаров для дома. Заехал в одно место, купил необходимое, и не нужно мотаться по городу.

Буквально за час до розыгрыша 96 тура парень заходил за покупками в "Евроопт", сперва подумал, что так быстро "сработали" новые коды. Оказалось, удачу принесла покупка, совершенная его мамой на прошлой неделе. Она покупала продукты для бабушки и взяла "товар удачи" - пакет гречки.

Когда в минской студии определялись очередные победители, Алексей ехал на машине за младшим братом, которого нужно было забрать после тренировки.

- Пришлось съехать на стоянку, поговорить, руки так тряслись! Только успокоившись, снова завел машину. Конечно, сразу все рассказал брату, тот спросил: "Ты прикалываешься или что?" - смеется молодой человек.

До победы в игре Алексей Румас брал машину у мамы и задумывался над тем, что пора купить собственное авто. "Евроопт" за считанные секунды исполнил мечту парня.

- Недавно мой бывший начальник выиграл автомобиль, все еще на работе обсуждали эту новость. Теперь вот я! - не скрывает радости Алексей Румас.

Действительно, в 90-м туре Андрей Шкудун из Светлогорска, мастер в управлении буровых работ, выиграл внедорожник. Теперь по городу будут ездить два великолепных автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" .

- У этой машины хорошая проходимость, она идеальна для рыбалки, на ней столько новых мест можно открыть! В общем, теперь буду ездить на рыбалку красиво, - шутит Алексей Румас.

"В субботу купили продукты на крестины дочки, во вторник - выиграли автомобиль!"

- Я так давно играю в эту игру, что успела выйти замуж, сменить фамилию с Татариновой на Мельник, родить дочку, - от души смеется молодая мама Анна из города Калинковичи Гомельской области.

Вместительный внедорожник поможет молодой семье из Калинковичей без проблем переехать в новый дом!

Счастливица искреннее считает: победу в 96 туре ей принесла маленькая дочка, которую они крестили в воскресенье.

- Это заслуга нашей малышки, если бы не она, вряд ли поехали бы в большой "Евроопт" за покупками. Возможно, просто сходили бы в ближайший, получили другие коды и не стали бы победителями, - рассуждает Анна Татаринова (Мельник).

В эти дни их семья вся в заботах, вот-вот они переедут в съемный дом, делают там ремонт, обсуждают вопросы со строителями.

- За день до розыгрыша у нас поломалась машина, просто встала и уже не сдвинулась, и это накануне переезда! Пришлось ходить пешком, ездить на автобусе, просить у знакомых нас подвезти, - говорит Анна.

Зато теперь все проблемы решены, под окном семьи будет стоять красивый и внушительный внедорожник. С таким автомобилем любой переезд под силу.

- Теперь точно иду в автошколу! - отмечает молодая мама. - Никогда еще в жизни ничего не выигрывала, всего приходилось добиваться самой.

Анна называет себя счастливым человеком, у нее есть любимый муж, сын и дочка, близкие, которые понимают и готовы поддержать в любую минуту, душевные подруги. А еще самая лучшая в мире работа.

- До декретного отпуска работала бригадиром Калинковичского зверохозяйства, каждый день проводила с животными, это очень приятно! После декретного обязательно вернусь на любимую работу, - говорит Анна.

22 декабря победительнице исполнится 30 лет, последние события в семье станут хорошим поводом, чтобы собраться за праздничным столом.

"Внука называем талисманчиком. В день, когда он сделал первые шаги, я выиграла автомобиль!"

- Я была в таком шоке, что до конца не осознавала произошедшее. От нервного потрясения просто расплакалась. Разве могла подумать, что когда-нибудь в жизни получу такой подарок? - рассказывает Анна Комаед, электромонтер из Минска.

В семье Анны Комаед, электромонтера из Минска, на новеньком автомобиле хотят прокатиться все!

Анна Анатольевна честно признается: она играла, но в победу не верила. Когда кассир "Евроопта" спросил у нее недавно, участвует ли она в игре "Удача в придачу!" , женщина без энтузиазма ответила: "Ну, да. Только не везет". Во вторник вечером эмоции были уже другими: смех, радость, ликование. Анна Комаед выиграла белоснежный внедорожник "Джили Эмгранд"!

- Была как раз на работе, когда позвонил ведущий, после беседы с ним телефон обрывался целый час. Даже бывшая учительница набрала меня, чтобы поздравить, - рассказывает счастливая победительница. - Друзья и родные повторяли одну и ту же фразу: "Вот и не верь в удачу! Все, бежим в "Евроопт"!"

Чем больше времени проходило, тем больше Анна Комаед стала сомневаться: внедорожник действительно теперь принадлежит ей? Близкие успокоили, раз показали по телевизору на всю страну, это правда.

- Вторник стал днем позитивных новостей. Сперва позвонил сын и рассказал: мой внучек сделал первые шаги! Мы его называем талисманчиком, он приносит нам счастье. Затем раздался звонок из студии, - говорит Анна Анатольевна.

В семье уже шутят, что внук-талисманчик в следующий раз может принести удачу в виде выигранной квартиры. А пока за рулем нового внедорожника хотят прокатиться все.

- У меня стаж 11 лет, сейчас машина больше у старшего сына, чем у меня. А младший уже спрашивает: "Мама, что ты будешь делать с новым автомобилем?" Я так понимаю, за руль сесть хотят все, - смеется победительница.

Как лучше распорядиться призом, семье предстоит решить в ближайшем будущем.

- Всегда шутила: "Будет у меня джип, буду за грибами на нем ездить". Очень приятно, когда близкие говорят, что таким способом судьба отблагодарила меня за все хорошее, что сделала в жизни, - признается минчанка, сжимая в руках ключи от автомобиля своей мечты.

"Удачную покупку сделали в день рождения жены"

- Чувствую такую огромную радость! Вряд ли смогли бы купить машину из салона, скорее, глубоко б/у, наша совсем уже старенькая и хотели ее поменять, - рассказывает Николай Данилович из агрогородка Конюхи Берестовицкого района Гродненской области.

Учитель немецкого языка Николай Данилович из агрогородка Конюхи как раз хотел поменять свою старенькую машину

Николай Николаевич, учитель немецкого языка, говорит, что даже после победы на работу в школу будет ходить пешком, уж слишком шикарная машина, чтобы ездить на ней по деревне.

- Нам ведь и до этого тоже везло в игре "Удача в придачу!" , выиграли 10 рублей, - добавляет школьный учитель. - В этот раз ездили за покупками в "Евроопт" в день рождения жены, покупали конфеты к сладкому столу, взяли "товар удачи". У супруги еще промелькнула мысль: "А почему бы не выиграть?"

Действительно! Главное, это посыл. Уже который раз истории наших победителей доказывают: мысли материальны. Семья Даниловичей часто ездит за покупками в "Евроопт" в Гродно, он расположен в 40 километрах от дома, и там есть все. К тому же, привлекают постоянные скидки.

- В победу больше верила жена, я более скептически к этому относился. Играют миллионы, выигрывают единицы, - отмечает Николай Данилович. - После победы супруга кричала от радости. Для нашего агрогородка такое событие это мегановость, это мегакруто.

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