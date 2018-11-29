"Наконец-то у сына будет собственное жилье!" Контролер на заводе выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

В 96 туре игры
Эта неделя для победителей игры
- Вот не зря меня тянуло во все магазины "Евроопт"! Как ни зайду за покупками, всегда возьму "товар удачи", - раскрывает простой способ победы Ирина Комкова, контролер на Минском заводе отопительного оборудования, который в народе известен еще как радиаторный.
Женщина о своей победе в игре
- Слышала, будто это все подстава, не могут столько квартир вручить людям, - вспоминает победительница. - Но в душе верила, что такие чудеса бывают.
И неспроста. Семью Ирины Комковой можно смело назвать везунчиками. Несколько лет назад младшему сыну с невесткой на свадьбу подарили лотерею, пара выиграла половину автомобиля и забрала за приз деньги. Теперь эстафету везения перехватила сама Ирина Анатольевна.
- Постоянно хожу в "Евроопт", потому что он рядом с домом, здесь дешевле, чем в других магазинах, выбор хороший. Удачу, наверное, схватила в "Евроопте" в Каменной горке, - смеется минчанка. - Как раз на выходные заезжала туда за покупками и взяла баночку ананасов на салат, "товар удачи".
Если первоначально Ирина Комкова следила за розыгрышем в прямом эфире, то в последнее время перестала. Мол, удача так и не улыбнулась ей ни разу, а раз выигрывают другие, значит, так тому и быть.
- Вечером во вторник переключала каналы по телевизору, мельком увидела программу
Просторная квартира находится по ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево и, кстати, это недалеко от дома Ирины Комковой. Так что родные смогут часто ездить друг к другу в гости, а молодая семья в новом районе будет чувствовать себя комфортно. Здесь есть красивый лесопарк, спорткомплексы, детские садики, школы, гимназии и, конечно же, крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2.
По счастливому стечению обстоятельств о грандиозной новости Ирина Комкова узнала, когда гостила у своей 80-летней мамы. А несколько лет назад точно при таких же обстоятельствах ее младшему сыну и невестке сообщили о выигрыше половины автомобиля.
- Так что это счастливый дом! Теперь каждый розыгрыш буду приезжать к маме и смотреть прямой эфир. Вдруг опять повезет? - улыбается победительница.
Впервые в жизни специалист Белагропромбанка Ирина Сергеева из города Копыля Минской области сорвала такой куш - теперь она хозяйка блестящего внедорожника "Джили Эмгранд".
- Машина по-честному принадлежит всем. Мы с мужем заказывали продукты в "ГиперМолл", 13-летний сын их принимал, пока мы были на работе, - смеется Ирина Сергеева.
Как отмечает победительница, в родном Копыле есть "Евроопт", но магазин небольшой, поэтому семья несколько раз в месяц оформляет доставку на дом.
- В "ГиперМолл" очень большой ассортимент, в первую очередь берем то, что самим тяжело носить: крупы, подсолнечное масло, парфюмерию. Сервис удобный тем, что заказал, и тебе все привезут прямо к порогу, - перечисляет достоинства "ГиперМолл" победительница.
Ирина часто смотрит видео о победителях в интернете, проверяет списки. Вдруг кто-то есть из Копыля? А может удача улыбнулась знакомым?
- В этот раз программу не смотрела. Дочка вернулась из садика, сын - из школы, каждый со своими эмоциями, нужно послушать, поговорить. Только сели за стол ужинать и все случилось, - вспоминает Ирина Сергеева.
Она уже училась когда-то в автошколе, осталось только сдать вождение. Победа в 96 туре подтолкнула Ирину довести начатое до конца.
- Так хотелось рассмотреть машину поближе! - признается жительница Копыля. – Теперь она моя!
Чтобы удача не прошла мимо, семья заказала сразу два "товара удачи", и это сработало. Сейчас Сергеевы планируют на новом внедорожнике поехать в Германию, где живут их родные и друзья.
Кстати, это уже 43-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!
- Даже поговорив с ведущим, не поверил, что стал победителем игры
Алексею 24 года, работает помощником бурильщика в Светлогорском управлении буровых работ. Несколько лет назад они с мамой решили участвовать в игре
- Азарт появился, когда выиграли пять рублей. Выигрывать всегда приятно, - отмечает Алексей. - "Евроопт" самый большой магазин в Светлогорске, здесь есть все: от продуктов до товаров для дома. Заехал в одно место, купил необходимое, и не нужно мотаться по городу.
Буквально за час до розыгрыша 96 тура парень заходил за покупками в "Евроопт", сперва подумал, что так быстро "сработали" новые коды. Оказалось, удачу принесла покупка, совершенная его мамой на прошлой неделе. Она покупала продукты для бабушки и взяла "товар удачи" - пакет гречки.
Когда в минской студии определялись очередные победители, Алексей ехал на машине за младшим братом, которого нужно было забрать после тренировки.
- Пришлось съехать на стоянку, поговорить, руки так тряслись! Только успокоившись, снова завел машину. Конечно, сразу все рассказал брату, тот спросил: "Ты прикалываешься или что?" - смеется молодой человек.
До победы в игре Алексей Румас брал машину у мамы и задумывался над тем, что пора купить собственное авто. "Евроопт" за считанные секунды исполнил мечту парня.
- Недавно мой бывший начальник выиграл автомобиль, все еще на работе обсуждали эту новость. Теперь вот я! - не скрывает радости Алексей Румас.
Действительно, в 90-м туре Андрей Шкудун из Светлогорска, мастер в управлении буровых работ, выиграл внедорожник. Теперь по городу будут ездить два великолепных автомобиля с наклейкой
- У этой машины хорошая проходимость, она идеальна для рыбалки, на ней столько новых мест можно открыть! В общем, теперь буду ездить на рыбалку красиво, - шутит Алексей Румас.
- Я так давно играю в эту игру, что успела выйти замуж, сменить фамилию с Татариновой на Мельник, родить дочку, - от души смеется молодая мама Анна из города Калинковичи Гомельской области.
Счастливица искреннее считает: победу в 96 туре ей принесла маленькая дочка, которую они крестили в воскресенье.
- Это заслуга нашей малышки, если бы не она, вряд ли поехали бы в большой "Евроопт" за покупками. Возможно, просто сходили бы в ближайший, получили другие коды и не стали бы победителями, - рассуждает Анна Татаринова (Мельник).
В эти дни их семья вся в заботах, вот-вот они переедут в съемный дом, делают там ремонт, обсуждают вопросы со строителями.
- За день до розыгрыша у нас поломалась машина, просто встала и уже не сдвинулась, и это накануне переезда! Пришлось ходить пешком, ездить на автобусе, просить у знакомых нас подвезти, - говорит Анна.
Зато теперь все проблемы решены, под окном семьи будет стоять красивый и внушительный внедорожник. С таким автомобилем любой переезд под силу.
- Теперь точно иду в автошколу! - отмечает молодая мама. - Никогда еще в жизни ничего не выигрывала, всего приходилось добиваться самой.
Анна называет себя счастливым человеком, у нее есть любимый муж, сын и дочка, близкие, которые понимают и готовы поддержать в любую минуту, душевные подруги. А еще самая лучшая в мире работа.
- До декретного отпуска работала бригадиром Калинковичского зверохозяйства, каждый день проводила с животными, это очень приятно! После декретного обязательно вернусь на любимую работу, - говорит Анна.
22 декабря победительнице исполнится 30 лет, последние события в семье станут хорошим поводом, чтобы собраться за праздничным столом.
- Я была в таком шоке, что до конца не осознавала произошедшее. От нервного потрясения просто расплакалась. Разве могла подумать, что когда-нибудь в жизни получу такой подарок? - рассказывает Анна Комаед, электромонтер из Минска.
Анна Анатольевна честно признается: она играла, но в победу не верила. Когда кассир "Евроопта" спросил у нее недавно, участвует ли она в игре
- Была как раз на работе, когда позвонил ведущий, после беседы с ним телефон обрывался целый час. Даже бывшая учительница набрала меня, чтобы поздравить, - рассказывает счастливая победительница. - Друзья и родные повторяли одну и ту же фразу: "Вот и не верь в удачу! Все, бежим в "Евроопт"!"
Чем больше времени проходило, тем больше Анна Комаед стала сомневаться: внедорожник действительно теперь принадлежит ей? Близкие успокоили, раз показали по телевизору на всю страну, это правда.
- Вторник стал днем позитивных новостей. Сперва позвонил сын и рассказал: мой внучек сделал первые шаги! Мы его называем талисманчиком, он приносит нам счастье. Затем раздался звонок из студии, - говорит Анна Анатольевна.
В семье уже шутят, что внук-талисманчик в следующий раз может принести удачу в виде выигранной квартиры. А пока за рулем нового внедорожника хотят прокатиться все.
- У меня стаж 11 лет, сейчас машина больше у старшего сына, чем у меня. А младший уже спрашивает: "Мама, что ты будешь делать с новым автомобилем?" Я так понимаю, за руль сесть хотят все, - смеется победительница.
Как лучше распорядиться призом, семье предстоит решить в ближайшем будущем.
- Всегда шутила: "Будет у меня джип, буду за грибами на нем ездить". Очень приятно, когда близкие говорят, что таким способом судьба отблагодарила меня за все хорошее, что сделала в жизни, - признается минчанка, сжимая в руках ключи от автомобиля своей мечты.
- Чувствую такую огромную радость! Вряд ли смогли бы купить машину из салона, скорее, глубоко б/у, наша совсем уже старенькая и хотели ее поменять, - рассказывает Николай Данилович из агрогородка Конюхи Берестовицкого района Гродненской области.
Николай Николаевич, учитель немецкого языка, говорит, что даже после победы на работу в школу будет ходить пешком, уж слишком шикарная машина, чтобы ездить на ней по деревне.
- Нам ведь и до этого тоже везло в игре
Действительно! Главное, это посыл. Уже который раз истории наших победителей доказывают: мысли материальны. Семья Даниловичей часто ездит за покупками в "Евроопт" в Гродно, он расположен в 40 километрах от дома, и там есть все. К тому же, привлекают постоянные скидки.
- В победу больше верила жена, я более скептически к этому относился. Играют миллионы, выигрывают единицы, - отмечает Николай Данилович. - После победы супруга кричала от радости. Для нашего агрогородка такое событие это мегановость, это мегакруто.
Как не загореться историями победителей и не подключиться в игре? Тем более что 97 тур уже стартовал. Что необходимо для победы? Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 26 ноября по 2 декабря, обязательно включайте в покупку "товар удачи" и предъявите кассиру или укажите на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все! За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код.
Победители будут определены 4 декабря в студии игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. У вас есть шанс начать эту зиму с невероятного выигрыша! Торопитесь за покупками!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4286 BYN
|2.451 BYN
|2.432 BYN
|USD
|2.1384 BYN
|2.133 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.2047 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN