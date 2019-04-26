Наличие сплоченной белорусской диаспоры помогает развитию сотрудничества с Израилем - Скворцов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская диаспора помогает государству развивать взаимовыгодное сотрудничество с Израилем. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов заявил на 64-й встрече выходцев из Беларуси, проживающих в Израиле, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Мероприятие, которое уже много лет известно как "Белорусский лес", в нынешнем году было посвящено 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие более тысячи белорусов.

Открывая встречу, председатель Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси Михаил Ольшанский подчеркнул, что народы двух стран тесно связаны исторической памятью о событиях Великой Отечественной войны.

Посол Беларуси в свою очередь отметил, что белорусская земля является прочным фундаментом, который объединяет сегодня два народа. "В свое время она дала Израилю ряд выдающихся деятелей еврейского государства, среди которых - президенты и премьер-министры, ученые и творческие деятели, лауреаты Нобелевской премии", - сказал дипломат. По его словам, наличие сплоченной белорусской диаспоры стало важным фактором двусторонних отношений, который вместе с усилиями государственных структур способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества с Израилем.

Владимир Скворцов рассказал участникам встречи о мероприятиях, что пройдут в Беларуси и Израиле под знаком 75-летия освобождения Беларуси. Сказал он и о других знаковых событиях: в мае Тель-Авив примет конкурс "Евровидение", а Минск в конце июня - II Европейские игры. Посол выразил надежду, что белорусские и израильские спортсмены окажутся рядом на пьедестале почета, как это однажды уже случилось на предыдущих играх в Баку.

Депутат израильского парламента Евгений Сова на мероприятии отметил отсутствие сложных проблемных вопросов в двусторонних отношениях и подчеркнул, что в новом составе израильского законодательного органа есть депутаты, которые осознают важность продолжения конструктивного белорусско-израильского диалога и намерены способствовать его развитию.

Во время встречи ансамблю "Вдохновение" при белорусском землячестве в Петах-Тикве были вручены цимбалы, герб и флаг Беларуси, нотные сборники с произведениями белорусских авторов. В специально оборудованном посольском уголке, украшенном национальной символикой, руководитель и сотрудники дипмиссии пообщались с земляками, обсудив насущные темы взаимодействия и консульские вопросы.-0-

Фото посольства Беларуси в Израиле