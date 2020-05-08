Наливайко: День Победы - это день гордости за подвиг наших предков

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) во главе с министром Сергеем Наливайко присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого", приуроченной к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Представители МНС почтили память героев и жертв войны, похороненных в братской могиле на минском бульваре Толбухина, и на месте гибели воинов 4-й гвардейской Минской Краснознаменной ордена Суворова II степени танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского Краснознаменного ордена Суворова II степени танкового корпуса, принимавших участие в освобождении столицы от немецко-фашистских захватчиков.

"День Победы - это день гордости за подвиг наших предков, которые героически, не жалея жизни, защитили свое Отечество, дали нам и нашим детям возможность счастливо жить в мире. Низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла. Память о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах", - отметил глава налогового ведомства.-0-

Фото МНС