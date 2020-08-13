"Нам не нужна драка, не нужна война" - Кочанова обратилась к белорусам

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - приводит слова Натальи Кочановой Telegram-канал.-0-