Нам повезло жить в стране возможностей - лидер молодежного парламента Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - это страна возможностей для молодых людей, здесь они могут развиваться и добиваться своих целей. На это обратил внимание председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я искренне убежден, что мне повезло (я это везде говорю и от этой позиции никогда не откажусь) жить в стране возможностей", - сказал Егор Макаревич.

Свой пример он назвал подтверждением того, что молодые люди в Беларуси могут добиваться успеха. По словам председателя молодежного парламента, среди его знакомых сверстников много профессионалов в различных сферах, которые стали ими благодаря созданным в стране условиям. "Для меня абсолютно непонятно, как можно критиковать страну, которая дала тебе возможность развиваться, добиваться всего", - заявил он.

Ведущий программы, руководитель телеканала Марат Марков уточнил у молодого парламентария, не упрекают ли его в том, что вся его жизнь проходит при одном президенте и он просто не видел альтернативы. "Можно было бы об этом говорить, если бы мы не жили в 21-м веке, если бы не было тотальной диджитализации, глобализации, возможности перемещаться. Сегодня, когда ты живешь в абсолютно открытом пространстве, можешь сравнивать, ездить, путешествовать, общаться с людьми, сверстниками за рубежом, нельзя говорить, что это какое-то однобокое мышление", - ответил лидер молодежного парламента.-0-

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