Нам сегодня предлагают иллюзии, которыми сыт не будешь - мнение

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам сегодня предлагают иллюзии, которыми сыт не будешь. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.

"Наша актуальная задача - сохранение государственности, целостности государства и единства нации. Сегодня маркетинговыми стратегиями нам пытаются навязать некачественный товар, - сказал Александр Тищенко. - Но никакой конкретики не звучит. То есть, по сути, речь идет об иллюзиях, которые нам пытаются представить как нечто реальное. При этом мы даже не знаем, кто нам их предлагает, какими средствами их предлагают достичь и кто оплачивает весь этот маркетинг. Но мы хорошо видим, что общество разобщилось: у каждого свое представление о действительности, современном состоянии страны", - сказал Александр Тищенко.

По его словам, для того чтобы осознать происходящее, требуется определенное время и работа с разными источниками информации. "Не стоит поддаваться и эмоциям. Тот, кто сознательно воспринимает все происходящее и пытается в нем разобраться, критически осмыслить и понять, тот не идет на поводу у этого протестного шарлатанства. Остальные же подвержены информационному наркотику, вызывающему эйфорию, не имеющую никакого отношения к действительности", - отметил эксперт.

Александр Тищенко задался вопросом: "Что и на что хотят поменять участники протестных акций? Что нам конкретно предлагают в качестве перемен?" "Конкретного ответа на этот вопрос вы не отыщете. Поэтому всем и каждому надо прежде всего внимательно думать. И понимать, что на одних эмоциях не построишь будущее. Будущее - это прагматизм, к которому мы привыкли. Нам же сегодня предлагают иллюзии, которыми сыт не будешь", - добавил он.-0-